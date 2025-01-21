联合国贸发会议希望加强与越南的合作

丽贝卡·格林斯潘秘书长突出强调了UNCTAD在推动经济和贸易发展方面的经验，以及未来全球贸易的发展趋势。

谈到越南，丽贝卡·格林斯潘秘书长表示，她对越南近年来在经济方面取得的成就印象深刻。她强调：“越南已经成为一个从不发达国家发展成为改善民生的以人为本发展观的典范。所以，我想说，我们可以从多个角度来评价越南。首先，或许是教育方面，越南已经成为识字率最高的国家之一。你们确实做得非常好，并且需要继续保持这一进程。其次，越南在物流和港口方面也是一个典范。物流对越南当前的成功至关重要。然而，新的挑战对进一步改善物流和港口服务提出新要求。第三，我要提到的是创新。创新和科技将继续是越南未来成功的重要因素。”

多年来，越南始终致力于在多边合作机制中的强有力承诺。这一点通过越南高级领导人的出访活动得到了充分体现。据悉，范明政总理将率领越南高级代表团出席在达沃斯举行的WEF年会。这是越南政府总理连续第二次参加该会议。丽贝卡·格林斯潘秘书长表示，越南领导人亲自出席达沃斯活动具有极其重要的意义。她说道：“达沃斯将有众多与会者，因为他们非常期待了解越南。因此，这是一个介绍越南所取得成就、选择的发展模式以及为何越南能够取得成功的良机。我认为，达沃斯的WEF年会是推广越南的一个绝佳平台。” （完）