联合国维和人员国际日：越南多边外交的亮点

继承热爱和平的传统和落实党、国家的主张，多年来，越南人民军已积极参加联合国维和行动，并取得许多积极成果，获各阶层人民的支持、国际社会和联合国的高度评价。越南维和人员的贡献、工作尽职尽责等精神已有助于推广热爱和平、致力于繁荣、进步的越南国家和越南人形象。8年来，参加联合国维和行动已成为越南党、国家和军队多边外交的一大亮点。

*维护“和平使命”8年历程

越南参加联合国维和行动是较为谨慎的准备和研究过程。1977年，越南成为联合国成员。自1993年，越南开始向联合国缴纳维和摊款。从2005年，越南开始派遣跨部门工作组去参观和研究并派遣工作人员参加国际维和培训活动，为派遣力量参加联合国维和行动做准备。

11月，越共中央政治局通过了《越南参加联合国维和行动总体提案》，越南成立参加联合国维和行动跨部门工作组。国藩部已制定和开展《2014-2020年阶段和后续各年军队参加联合国维和行动提案》并获政府总理于2013年12月5日批准，同时成立国防部关于越南人民军参加联合国维和行动的指导委员会。

2014年5月27日，越南维和中心成立，与此同时越南人民军首批两名军官赴联合国南苏丹特派团担任联络官，这是越南正式参与联合国维和行动的重要里程碑。

2020年11月13日，越南国会通过了关于参加联合国维和行动的第130号决议，其中明确规定了参加联合国维和行动的原则、形式、领域、资金、制度、力量部署等问题。

作为国防部指导委员会的常设机构，越南维和中心（现为越南维和局）负责参谋、指导参加联合国维和行动的越南人民军的全部准备与力量部署工作。8年来，越南维和局为落实相关机制，部署维和力量做出了积极贡献。

越共中央委员、国防部副部长黄春战上将表示，越南维和中心（现为越南维和局）从成立之初就明确了三项任务，即向中央军委、国防部提出有关参加联合国维和部队的参谋意见，直接指导和管理在联合国和特派团的越南维和部队的全部准备和力量部署工作，帮助国防部长指挥在联合国和各特派团的越南人民军和越南军官的维和部队。

黄春战评价说，近年来，越南维和局充分发挥了其作用、职能和任务，为奉行越南党和国家对外路线和国防对外政策，提高越南和越南人民军的地位作出贡献。

*力量的新发展步伐

目前，越南已派出包括8名女性军官在内的76名军官以个人名义执行联合国总部和联合国南苏丹特派团(UNMISS)及联合国中非共和国特派团（MINUSCA）的任务。

从2020年至今，越南4名军官被招募到联合国维持和平行动部和联合国中非共和国特派团指挥部执行任务。联合国总部职位的申请程序极为严格。为了在获得职位，越南军官必须超过来自其他成员国的 200 名候选人。 这是非常重要的一步，体现了越南军官素质在参与维和使命的征程中的发展。

2018年，越南正式派出第一个单位级队伍—一号二级野战医院启程执行在南苏丹本提乌执行联合国维和任务，标志着越南部署维和力量的重要里程碑。

目前，越南派遣了一号、二号、三号和四号二级野战医院的250余名干部和医生执行南苏丹维和任务，他们的资质和所展开的计划受高度评价，满足联合国的要求。

特别是，越南一号工兵队于2021年11月17日正式亮相。这是第一次越南派遣工兵队参加联合国维和活动，也是越南首次派遣最多人员参加联合国维和行动的一次，共184名军官，其中，女性军官共21名。

1号工兵队已启程前往,联合国苏丹阿卜耶伊维和特派团(UNISFA)执行任务。越南工兵队和二号野战医院将为人道主义援助，协助联合国维和特派团执行任务做出贡献，为本地国家维护和平、国家重建、带来和平和稳定生活等贡献力量。

越南维和局局长黄金凤少将表示，参加联合国维和行动是政治局和党中央的重大主张，以助力越南更好地融入国际社会。

经过八年的不懈努力，越南人民军军官已证明自己完全有能力执行联合国所交付的任务，不愧是和平使者，不愧是国际一体化时期中的胡伯伯部队。

越南在今后的主张是有效实施联合国维和领域上的外交活动与防务合作活动；吸引国际资源以提高越南以及越南人民军在准备和调动兵力参加联合国维和行动方面的全面能力。

此外，越南还研究扩大力量，努力建立步兵、军事控制、公共、民事等力量；参与联合国维和行动；建设达到国际标准的越南维和局和越南维和培训中心。（完）