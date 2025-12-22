联合国粮农组织高度评价越南在可持续农业发展方面的进展

在2025年即将结束之际，联合国粮农组织驻越南首席代表维诺德·阿胡贾接受了越通社记者采访，对越南在农业可持续发展，特别是低碳水稻生产方面取得的进展给予了高度评价。



关于粮农组织与越南农业与农村发展部（现为农业与环境部）的合作，维诺德·阿胡贾表示，双方合作非常紧密且注重实效。他高度评价这一合作关系的发展，因为它不仅限于个别项目，而且日益朝着系统性转变的方向迈进



一个典型的例子是粮食系统转型。2024年，双方合作实施了《粮食系统转型伙伴关系协议》，汇集了关键部委及超过45个国内外合作伙伴，目前正积极推动其在农业生态学、营养以及减少粮食损失和浪费等领域的实施。



同时，《国别规划框架》（CPF） 已取得非常具体的成果。粮农组织已为越南筹集了近4000万美元资金。但比资金更重要的是项目带来的实际影响。



粮农组织同越南农业与环境部合作实施“同一健康”支柱计划，支持越南防控人畜共患疾病、应对抗菌素耐药性、加强疾病监测和完善兽医体系。此外，粮农组织还在重点区域协助提高气候适应能力、加强资源与环境管理；并通过支持森林和农场项目，推动系统性转型并增强合作伙伴国家的自主主导作用。



越南正按照《2021-2030年农业与农村可持续发展战略》，追求可持续农业发展导向，其中重点发展低碳水稻生产。对于越南迄今执行该战略的进展情况，维诺德·阿胡贾评价道，越南在《农业与农村可持续发展战略》框架内已取得实质性且值得欢迎的进展，尤其是在低碳水稻方面。



然而，当前形势也显示仍面临诸多挑战。气候变化正直接影响农民。在九龙江三角洲，土地沉降、盐碱化加剧，自然资源也承受着巨大压力。一些现有水稻种植区未来可能不再适宜耕种。

联合国粮农组织驻越南首席代表维诺德·阿胡贾接受了越通社记者采访。图自越通社

因此，越南实施的《100万公顷优质、低碳水稻发展方案》具有特别重要的意义。该方案清晰地反映了从追求数量到注重质量、从高排放转向低排放并增强韧性的转变。初步试点模式已显示出许多积极信号。但目前最大的挑战是如何扩大项目规模。



维诺德·阿胡贾认为，越南目前已是全球粮食市场的重要贡献国之一。为了充分发挥这一作用，同时加强国家粮食安全，他认为越南需要聚焦若干优先领域。面对日益频繁和严重的气候冲击，越南应加强韧性，通过具有预测性的早期行动和有效的社会保障机制，将防范准备和可持续生计视为粮食安全的基础。



同时，以整合的方式实施"同一健康"支柱计划，将有助于保护作物和牲畜健康，控制包括抗微生物药物耐药性在内的疾病风险。



为提升全球竞争力，越南需要加强质量标准、可追溯性、绿色价值链建设，并支持小农户、合作社和中小型企业获取技术和资金。



最后，人工智能等数字工具只有在以人为中心、并与适当的制度、能力和基础设施相结合的前提下实施时，才能实现突破。



当这些解决方案得到系统化实施时，将帮助越南继续巩固其作为安全、可追溯、环境友好型粮食供应商的地位，赢得国际社会的信任。（完）