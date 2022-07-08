新闻
联合国秘书长高度评价越南在履行应对气候变化承诺中付出的巨大努力
越南常驻联合国代表团团长邓黄江强调，须进一步扩大联合国与法语国家组织(OIF)之间的合作范围；并认为联合国与法语国家组织须通过南南合作与三边合作加强落实各项可持续发展目标。他指出，越南愿与非洲国家在特别是农业等领域上开展务实合作和交换经验。
对于应对气候变化问题，邓黄江重申了越南在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（COP26）所作出关于到2050年实现净零排放的承诺；提议联合国与法语国家组织配合制定共同行动计划，携手实施联合国秘书长关于《我们的共同议程》（OCA）的各条建议。
安东尼奥· 古特雷斯高度评价越南在应对气候变化方面的强有力承诺和紧急行动。同时对越南关于南南合作和三方合作对促进落实各项可持续发展目标具有重大意义的看法表示高度赞同。安东尼奥· 古特雷斯还对制定联合国—法语国家组织行动计划以落实OCA的构想表示欢迎，并指出将与法语国家组织秘书处深入讨论该问题。
邓黄江也向法语国家组织成员通知越南参加2023-2025年任期联合国人权理事会成员国竞选。法语国家对越南在联合国人权理事会中的积极参选和优先事项给予充分认可，一致认为须支持法语国家组织成员参加联合国各直辖机构的竞选。
古特雷斯在纪念联合国成立75周年之际发布《我们的共同议程》(Our Common Agenda)秘书长报告，在国际社会正要面临关于和平、安全、疾病的重大挑战和其他全球性问题的背景下阐述了未来25年的愿景。报告中提出了多项重要建议和倡议并且正在受到联合国大多数成员国和其他国际和地区组织的关注等。（完）