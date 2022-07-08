联合国秘书长高度评价越南在履行应对气候变化承诺中付出的巨大努力

越南常驻联合国代表团团长邓黄江强调，须进一步扩大联合国与法语国家组织(OIF)之间的合作范围；并认为联合国与法语国家组织须通过南南合作与三边合作加强落实各项可持续发展目标。他指出，越南愿与非洲国家在特别是农业等领域上开展务实合作和交换经验。



古特雷斯在纪念联合国成立75周年之际发布《我们的共同议程》(Our Common Agenda)秘书长报告，在国际社会正要面临关于和平、安全、疾病的重大挑战和其他全球性问题的背景下阐述了未来25年的愿景。报告中提出了多项重要建议和倡议并且正在受到联合国大多数成员国和其他国际和地区组织的关注等。（完）