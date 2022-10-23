联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯圆满结束对越南的正式访问

10月23日，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（António Guterres）已离开首都河内，圆满结束于10月21日至22日对越南进行的正式访问之行。

访问越南期间，安东尼奥·古特雷斯已开展许多重要活动，如拜谒胡志明主席陵墓并敬献花圈；参观主席府遗迹区；礼节性拜会越共中央总书记阮富仲；与国家主席阮春福举行会谈；会见政府总理范明政和国会主席王廷惠。

越共中央总书记阮富仲在会见安东尼奥·古特雷斯时已高度评价安东尼奥·古特雷斯在纪念越南加入联合国45周年之际访问越南，认为此访对越南与联合国良好关系正呈现具有重大意义。

阮富仲高度评价联合国作为世界上最大国际组织在维护和平与安全、合作发展、促进保护人权合作等方面扮演重要角色并成为国际合作活动的中心。越南将联合国视为重要国际合作伙伴，明确与联合国的合作是越南外交政策中的优先事项之一。

在与越南国家主席阮春福举行的会谈上，安东尼奥·古特雷斯表示相信越南将继续有效实施稳定宏观经济、以人民为中心、保护环境、应对气候变化等的政策，成为其他国家学习借鉴的成功典范；强调联合国将继续向越南优先发展事项提供支持，希望越南进一步发挥其在联合国的作用，为解决全球性问题作出贡献。

阮春福强调了越南对多边主义的强有力承诺，支持联合国在全球治理和协调工作中的中心作用，强调越南愿为联合国共同事务做出努力，致力于世界和平、安全与可持续发展。

就具体合作问题交换意见时，阮春福建议联合国继续关注和支持越南应对COVID-19疫情，就制定政策以动员国际资源实施绿色、可持续、更有弹性的长期复苏战略提出建议，更有效地实施可持续发展目标 (SDG)，建设法治国家。

安东尼奥·古特雷斯在同越南国家主席阮春福共同主持越南加入联合国45周年纪念典礼时认为，越南正在迎来成为保护未来免受气候变化的影响，不让任何人掉队的新价值先驱地的机会。对越南正在大力削减煤电，启动可再生能源革命和聚焦2050年实现“净零”排放目标表示欢迎；他认为，越南在加快推进经济转型和绿色转型进程中须得到应有的帮助。

在会见政府总理范明政和国会主席王廷惠时，越南领导人高度评价安东尼奥·古特雷斯此次访越，感谢联合国一直在越南发展征程省与越南并肩同行。特别在新冠肺炎疫情爆发期间，联合国已帮助越南尽早击退疫情。

安东尼奥·古特雷斯高度评价越南在国际舞台上的作用和声音，强调完全支持越南国家发展路线中的各大支柱。

趁此机会，双方还对疫情、气候变化、粮食和能源安全以及通货膨胀的消极影响表示担忧，强调需要世界各国携手来解决这些挑战。越南领导人高度评价联合国和安东尼奥·古特雷斯个人在促进寻找解决这些问题中提出的倡议和付出的努力。

双方一致同意加强东盟与联合国的合作，重视东盟的作用，维持东海和平、稳定、航行与飞越自由和安全，本着1982年《联合国海洋法公约》等国际法来解决各争端。

访问越南期间，安东尼奥·古特雷斯和越南外交部部长裴青山在外交学院共同主持了题为“创新与青年的参与，为包容性和可持续的未来做出努力”的专题座谈会。越南各政府机构、胡志明共青团中央、各政治社会组织，从事青年、可持续发展和气候变化领域的非政府组织、联合国维和力量等近400名年轻领导者和青年代表以及河内部分学校的大学生参加。

裴青山在座谈会上发表讲话时表示，越南党和国家一直以来不懈努力确保青年在制定政策、经济社会发展和实现可持续发展目标过程中的参与和贡献。他同时强调了越南青年一代带发挥冲锋、创新、勇敢、团结、热心、走向和领域的可持续发展等的精神。

安东尼奥·古特雷斯表示，他对越南青年先锋、创新、敢负责任和承诺奉献等的精神印象深刻。

访问越南期间，安东尼奥·古特雷斯已访问了联合国绿色大厦和文庙-国子监、升龙皇城、还剑湖和玉山祠等河内首都著名文化遗迹和象征性工程。越南国家主席阮春福已陪同安东尼奥·古特雷斯参观玉山祠和还剑湖。

安东尼奥·古特雷斯此次访越是联合国秘书长第四次对越进行的访问。此次访问已圆满结束，从而有助于进一步加强越南与联合国之间的良好关系，进一步推动世界和平、可持续发展、应对气候变化、促进和保障人权等。（完）