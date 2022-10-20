联合国秘书长古特雷斯访越：巩固近半世纪的伙伴关系

应越南国家主席阮春福的邀请，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（António Guterres）于10月21日至22日对越南进行正式访问。

这是世界上最大的多边组织负责人的重要访问之旅，正如安东尼奥·古特雷斯在访问越南前夕所说，其体现了联合国对45年来越南-联合国伙伴关系的重视的强烈信息；肯定越南是联合国不可或缺的成员之一，为联合国解决全球性挑战，致力于世界的和平与发展的共同工作作出了具有意义的贡献。

联合国的强有力伙伴

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯曾强调，越南自1977年加入联合国以来，一直是联合国的强有力伙伴。这是一个完全正确的定义。因为即使在 1977 年之前，加入联合国始终是越南外交政策的头等优先事项。

这是越南的一个特别重要的里程碑。因为那个时候，越南才刚解放国家2年。不仅面临许多经济和技术困难，越南还承受许多国家的禁运。

加入联合国不仅有助于越南在国家重建中获得大量支持，而且是对一个统一、独立、和平的国家的认可。

45年来，回顾越南与联合国的合作伙伴关系史，走过了一段充满联合国在战后恢复进程中的深刻印记的征程，然后走向革新开放，深入全面地与国际接轨的生活。这已成为发展合作的典范，得到国际社会的认可和赞赏。

进一步扩大和提高合作效果

越南继续积极参与联合国在解决地区和国际和平与安全问题、促进人权方面的共同努力：越南积极参与谈判并签署了 2018 年的《禁止核武器条约》，是第 10 个批准该《条约》的国家。

在联合国维和领域，越南已向联合国南苏丹、中非共和国维和特派团和设在联合国总部维和局派遣了493名官兵；在南苏丹特派团部署4轮2级野战医院，在阿卜耶伊特派团部署 1 个工兵队；是派遣国中女性参与比例最高的国家之一。

越南以193张选票中的192张赞成票当选2020-2021年任期联合国安理会非常任理事国，出色地完成了这一职务工作，表现出高度的责任感，直接为维护国际和地区和平与安全作出了积极的贡献。

越南已经和正在万国邮政联盟（UPU）国际原子能机构（IAEA）理事会，教育、科学和文化组织（UNESCO），国际法委员会（ILC）等联合国直属机构上担任重要职务。近期，越南当选人权理事会和大陆架界限委员会（CLCS）、国际海底管理局法律和技术委员会（LTC）等联合国下属机构的成员。

合作应对新冠肺炎疫情是越南与联合国关系的亮点之一。越南已通过 “新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）获得近5000万剂疫苗，并从联合国直属机构获得价值4500万美元的医疗用品。越南主动配合联合国抗击疫情，提出将每年12月27日定为国际疾病预防日的决议，并已获得联合国大会的批准。越南向联合国新冠肺炎应对基金会捐献 5万美元，向COVAX捐献100万美元，成为联合国紧急医疗后送（MEDEVAC）工作组患者收治点。

可以说，越南与联合国的合作正在取得积极、有效的成果，既满足了越南在各个时期的要求和利益，也有助于加强越南的作用、话语权和在联合国的“烙印”。安东尼奥·古特雷斯的访问之旅将为越南与联合国共同努力克服存在的不足之处，扩大和进一步提高双边合作成效创造有利的条件，同时积极支持越南的发展和融入国际社会作出积极的贡献。（完）