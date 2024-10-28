联合国教科文组织高度评价宁平省在发挥遗产价值中的决心

28日，宁平省委书记段明训会见了于10月25日至30日对越南进行工作访问的联合国教科文组织（UNESCO）非洲优先与外联助理总干事马多克(Firmin Edouard Matoko)。

段明训欢迎马多克一行来访，评价说此次访问具有重要意义，因2024年是该省长安名胜群被列入联合国教科文组织文化和自然遗产10周年。值此之际，段明训感谢联合国教科文组织已支持该省近期保护和弘扬长安遗产价值的努力，为让一个珍贵、值得瞻仰的遗产修复过程做出重要贡献。

段明训希望UNESCO将在宁平省举行论坛，公布关于长安的宣言或宪章并提出关于将基于社区旅游保护与发展相结合，国家-企业-人民密切配合等的典型、模范模式，包括物质文化遗产和群居遗产的遗产修复模式，城市公园模式或露天创新中心等的具体模式。为将华闾市尽早主动、积极地加入UNESCO遗产城市、创新城市、历史城市网络创造便利条件。

宁平省委书记建议UNESCO继续协助宁平省到2035年研究、审议和承认该省一些文化和自然遗产，如发焰石教堂，华闾城墙，天尊寺等。

马多克高度评价宁平省在保护、弘扬长安遗产价值的决心、做出的承诺和该省的指导，同时强调，UNESCO始终与地方保护和弘扬遗产价值工作并肩同行。

马多克支持和高度评价宁平省发展目标、愿景和方向，表示相信宁平省未来完全能成为千年遗产城市和创新城市。UNESCO将把宁平省与从事有关领域的国际专家连接和举行各论坛，让该省能学习借鉴世界上类似的模式。同时将选择宁平省成为UNESCO各内部会议的举办地等。（完）