联合国教科文组织国家委员会主席何金玉：“年轻人可利用遗产来开发和发展旅游”

拥有超过4万处遗迹，其中许多已被列入联合国教科文组织遗产名单的越南被视为在发展文化旅游方面拥有巨大潜力的国家。在当今作为“文化使者”的越来越多年轻人参与文化旅游的的背景下，越通社记者就利用文化遗产促进旅游发展的计划和方向采访了越南外交部副部长、联合国教科文组织国家委员会主席何金玉。

记者：作为越南联合国教科文组织国家委员会主席，请您介绍一下各国如何利用被列入联合国教科文组织名单的遗产来发展文化旅游？

越南联合国教科文组织国家委员会主席何金玉：为了保护和提升人类遗产的价值，联合国教科文组织推出多种类型的称号，如：文化遗产和自然遗产、非物质遗产、文献遗产、世界生物圈保护区、世界地质公园、创意城市、学习型城市、和平城市等。荣获联合国教科文组织称号，不仅是对一个地方或一个国家的文化、历史和自然价值的认可，同时对国际游客也有强大的吸引力。这些称号已成为形成各个国家和地区品牌的重要组成部分，通过吸引游客、经济发展结构转型、推动绿色可持续增长模式，为经济社会发展做出了巨大贡献。

目前，世界上有着多种不同类型的旅游产品，按照目的、组织方式、地域、地理位置等进行分类，其中文化旅游受到许多国家的高度重视。这是一种旨在探索和了解某个地方或国家独特文化价值的旅行体验。因此，某个地方或遗迹一旦被列入联合国教科文组织遗产名录，将成为吸引游客的重要优势。

此外，联合国教科文组织的称号还为各国带来了资金、人力资源和技术方面的宝贵支持，为发展旅游基础设施，促进旅游业发展，并为当地社区创造许多就业机会。

现实证明，当今旅游业发达、吸引大量游客的国家都是拥有联合国教科文组织多项称号的国家，如：中国、意大利、法国、德国、日本等国。2022年9月在墨西哥召开的联合国教科文组织“世界文化政策与可持续发展会议”（MONDIACULT）公布了一系列非常引人注目的数字，例如：在我们的星球上，目前有1000万平方公里的遗产地受到联合国教科文组织的保护，90%的国家将文化视为旅游政策的重中之重。文化创意产业创造了22500亿美元的收入，全球文化创意产业创造了2950万个就业岗位等。

在越南，被列入联合国教科文组织名单的68处遗产地和名称遍布全国63个省市，并成为颇具吸引力的旅游目的地，为遗产地打造品牌，为改善社区生活、使其面目焕然一新做出贡献，对荣获称号的地方的可持续发展导向产生了巨大影响。比如河江省和宁平省，到河江省旅游的人数已从2010年（荣获联合国教科文组织称号当年）的几万人次增加到2023年的300万人次，实现收入超过7万亿越南盾（折合人民币20亿元）。对于宁平来说，2012年长安名胜群最初准备档案材料申请联合国教科文组织公认为遗产时，每年接待游客仅约100万人次，但被列入联合国教科文组织遗产名单10年后，到2023年游客人数增长了6倍，接近700万人次。该称号还为当地居民创造新的生计做出了重要贡献，创造直接和间接就业机会分别为1万个和2万个。

记者：越南正在采取哪些措施来帮助人民特别是年轻人能够利用被列入联合国教科文组织名单的遗迹和名胜来发展旅游？

越南联合国教科文组织国家委员会主席何金玉：对越南来说，联合国教科文组织授予越南自然、文化、历史和人文价值的崇高遗产称号已成为重要优势和丰富资源，使越南能够建设具有吸引力、特色鲜明、竞争力强的旅游产品。为了将这些遗产的价值转化为发展资源，越南多措并举，让人民特别是年轻人能够利用这些遗产来开发和发展旅游业。

首先，在政策方面，越共十三大文件已提出了“使越南文化和人民真正成为发展和保护国家的内生力量和动力”的政策，旨在唤醒人民的潜力和创造力，尊重文化价值，特别是遗产权的价值。本着这一方向的精神，各部委、行业和地方出台了多项与保护、促进和鼓励与联合国教科文组织遗产称号相关的可持续旅游业发展相关的措施。政府总理提出了以地方、人民、企业为中心的《到2030年文化外交战略》等一系列重要战略。最近，政府第82号决议也确定“旅游业真正成为国家的重要经济支柱”。

其次，学校通过许多课外活动开展教育和提高认识工作，向学生提供有关联合国教科文组织遗产价值的知识，从而吸引年轻人尽早通过旅游业发展来弘扬遗产价值。

三是重视并愿意创造条件支持年轻人的旅游创业项目，特别是文化遗产开发项目。提供培训计划和技术支持，帮助年轻人开发创新性旅游产品和服务。

如今，在经济和旅游业发展中挖掘联合国教科文组织遗产及其价值是各地的一项重要任务，联合国教科文组织本着创造性、新颖性的精神予以鼓励，但需要履行对联合国有关确保保护与发展之间的平衡的承诺。将旅游与可持续发展、绿色旅游、文化旅游相结合的趋势日益流行，并受到世界游客的热烈欢迎，但其也要求旅游工作者更新趋势并进行创新。因此，越南年轻人面临着承担这些任务的重要机遇。当今的越南年轻人热情、健康、敏锐又善于利用科技应用和社交平台来弘扬文化价值，同时他们也有条件并愿意学习新潮流，敢于走出舒适圈，创造新方式。

宁平省旅游业最近取得了巨大成功，这得益于“Z世代”年轻人在脸谱、抖音和照片墙等技术平台上推广绿色旅游或疗愈旅游趋势的重要贡献，以及旅游产品的投资和更新。丁越方建筑师团队正在升龙皇城遗迹区通过虚拟旅游、互动视频和移动应用程序，将旅游与非物质文化遗产的创新应用联系起来，帮助游客以便捷的方式探索遗产。

此外，我大力鼓励年轻人从事与社区效益相关的旅游，让游客体验当地文化特色、体验非物质遗产、本土节庆庙会，同时弘扬越南风土人情、文化和历史并直接为社区做出贡献。河江省同文县的赫蒙族年轻人崇米频(Sùng Mí Phìn)大胆地提出了以同文岩石高原山区各民族传统文化的保护为可持续旅游的核心理念并取得了成功，促进了山区人民的经济发展，也提高了他们的遗产保护意识。



为了能够跟上世界趋势并满足上述要求，我认为年轻人很有优势，但需要更加积极地利用数字化转型和社交媒体平台、移动应用和社交网络效应来向社区和国际游客推广和介绍联合国教科文组织遗产。我希望并相信，年轻人凭借潮气蓬勃，将继续创造旅游新方式，为挖掘越南联合国教科文组织遗产的价值以及向国际友人进一步推广越南风土人情做出贡献。