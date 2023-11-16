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联合国教科文组织世界地质公园同文岩石高原——河江旅游名片
同文岩石高原海拔1000到1600米，横跨管箔（Quản Bạ）、安明、同文、苗旺（Mèo Vạc）4县，具有地质、构造地貌、文化、历史和生物多样性等多种综合价值。2010年10月3日，同文岩石高原成为越南首个联合国教科文组织地质公园。今年9月初，联合国教科文组织第三次认定同文岩石高原的联合国教科文组织世界地质公园网络成员称号。同文县人民委员会主席阮文山于10月28日晚举行的称号颁授仪式上发表讲话时强调：“同文岩石高原从一个困难重重、鲜为人知的岩石地区，如今迅速发展，成为一个有吸引力的旅游目的地。各中文化价值和遗产区被开发成为独特、丰富的旅游产品。河江省接待游客人数从2010年的2000人次迅速增加，去年达到220万人次，预计今年将超过300万人次。日渐增长的游客数量为当地人民创造生计，增加了收入，减少了贫困，同文岩石高原的面貌焕然一新。”
同文岩石高原世界地质公园一直深受国内外游客的青睐，助力河江省在美国《纽约时报》评选的全球52个最具吸引力的旅游目的地中排名第25位。它还在今年9月底获得世界旅游奖（WTA）组织颁发的第30届世界旅游奖亚洲及大洋洲地区“亚洲领先新兴旅游目的地”称号。
现在来到同文岩石高原，游客可以在地质公园区内的4个旅游信息站轻松查找信息；体验生命之源旅途、岩石地区的生活旋律、通往骄傲和幸福的旅程、绿色未来之旅等4条旅游线路；探索同文民族文化空间博物馆。来自老挝的游客努努（Mekdala Nounou）分享说：“我来越南已有六年了，但直到现在我才有机会来到河江，来到同文岩石高原。来到这里，我自问为什么我现在才来？我应该早点来这里旅游的。雄伟的山峦，美丽清新的景色，我真的很喜欢。我花了三天时间探索同文岩石高原，这里的人友好热情给我留下了深刻的印象。我也品尝了很多当地菜，非常好吃。”
近14年来，河江省一直致力于地质公园的可持续保护和发展；有效开展保护、美化和弘扬同文岩石高原价值以及当地17个民族的地质遗产、典型文化遗产和特色文化工作。河江省文化体育旅游局副局长赵氏情表示：“经过三次获得批准为联合国教科文组织世界地质公园网络成员，河江省在地质公园地区旅游产品开发方面积累了大量经验。我们一直在准备进行国内外合作开发；希望得到中央和各部门更多的关注和支持；特别是希望国内外组织和企业来河江省考察、打造产品并投资发展河江省旅游。”
第三次获批准为联合国教科文组织世界地质公园网络成员，是同文岩石高原大力推动经济和旅游发展；努力保护和弘扬遗产和景观价值的动力。使“俯首贴地，抬头触天”的这片土地能吸引越来越多的国内外游客前来参观和体验。（来源：《越南之声新闻网》）