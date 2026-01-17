联合国技术特使：越南数字经济增长速度为整体经济三倍，成区域领先者

在数字化转型和人工智能正成为全球发展新动力的背景下，越南以数字经济发展速度位居全球最快行列的成绩在东盟地区脱颖而出。值此第六届东盟数字部长会议在河内召开之际，越通社记者就就越南在数字化转型中的作用与地位等问题采访了联合国副秘书长、联合国技术特使阿曼迪普·辛格·吉尔。



在评价越南当前数字经济发展时，阿曼迪普·辛格·吉尔表示：“我注意到到越南的数字经济极其强劲的发展，其影响力不仅限于区域，更延伸至全球。越南的数字经济增长速度目前是其经济整体增速的三倍。这使越南成为数字经济的领先国家之一。

联合国副秘书长、联合国技术特使阿曼迪普·辛格·吉尔。图/越通社

人工智能被越南党和国家确定为重点发展的11项战略技术之一。阿曼迪普·辛格·吉尔认为这是一个非常正确的方向，因为在数字时代，任何关于经济和社会转型的国家战略都不能缺少人工智能的作用。他指出，越共中央政治局2024年12月22日颁布的第57-NQ/TW号决议有望继续创造一个新的转折点，释放越南人民在数字时代的巨大创新潜力。



他强调，“在哪里有领导层的高度重视，哪里的数字化转型进程就会快得多、有效得多。这一点在越南可以看得很清楚。”



阿曼迪普·辛格·吉尔同时指出，除数字基础设施外，能源基础设施同样至关重要。 能源当前是人工智能基础设施的一大障碍。他注意到越南正在优先发展各种能源形式，以推动人工智能的拓展。



关于联合国支持越南发展合乎人工智能伦理的具体承诺，阿曼迪普·辛格·吉尔指出：这包括建立关于人工智能治理的全球机制，包括越南在内的所有成员国都已承诺参与这一进程。另一点我认为也非常重要的，就是彼此分享经验。越南在人工智能治理和近期法律法规方面的经验，将是值得在全球人工智能治理对话中与其他国家分享的宝贵案例。联合国承诺支持越南科学家参与到独立的国际人工智能科学委员会中。（完）