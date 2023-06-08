联合国开发计划署高级经济师：气候变化是越南发展中面临的最大挑战

联合国开发计划署（UNDP）驻越南高级经济师乔纳森·平卡斯（Jonathan Pincus）近日就越南为实现经济复苏和实施优先事项采取的政策措施接受了越通社记者的专访。

平卡斯表示，越南在实现到2030年可持续发展目标方面取得了重大的成就。2016-2022年期间，越南多维贫困发生率下降一半以上，从占总人口9.2%的贫困率下降至4.3%。尽管新冠肺炎疫情爆发，给民众和企业造成了巨大的影响，但越南仍取得了上述成就。

对于应对挑战的措施，平卡斯指出，越南应改进一些可持续发展目标，如性别平等和环境保护方面的目标。

此外，目前越南面临的最大发展挑战是气候变化。作为一个拥有漫长海岸线和两个三角洲的国家，越南是最容易受到海平面上升、洪水、干旱和极端天气影响的国家之一。在九龙江三角洲，海平面上升和海水入侵将迫使数百万人搬迁。

平卡斯强调，越南需要投入数十亿美元来升级改造农村和城市基础设施，以保护这些地区免受洪水的侵袭。

越南政府现已承诺到2050年实现净零排放，到2040年逐步关闭燃煤电厂。这一进程将带来经济效益，各类绿色认证将帮助越南促进出口活动。

为实现净零排放目标越南需要数千亿美元的投资，这对越南来说是前所未有的挑战。政府债券、商业银行和国际发展援助等传统金融工具是远远不够的。越南需要大力推动改革创新，扩大国内金融市场规模，利用国家预算参与私人投资等。

越南实施了系列弱势群体援助计划，但援助水平仍处于较低水平。联合国开发计划署建议越南实施普惠型儿童福利和社会退休政策，以确保所有公民均可从发展中受益。

平卡斯表示，联合国开发计划署正与越南政府密切合作，以深入了解气候变化、能源转型对越南社会经济发展的影响，进而提出保护弱势群体的政策和计划。与此同时，帮助越南实现经济可持续、包容性发展，增强韧性和气候变化适应能力，提高管理质量，保障公民享有机会平等。（完）