值此越共中央总书记、国家主席苏林刚结束出席联合国未来峰会和第79届联合国大会之旅之际，联合国开发计划署署长阿奇姆·施泰纳（Achim Steiner）接受越通社驻纽约记者的采访。

越南日益成为联合国的积极且活跃的成员，为联合国开发计划署乃至联合国事务做出了许多贡献。对于越南与联合国开发计划署近年来的核心合作内容，阿奇姆·施泰纳表示，越南是联合国开发计划署乃至联合国的重要合作伙伴，为人类发展和可持续增长做出巨大贡献。

近年来，双方的合作集中在借助数字化工具提升治理透明度等多个关键领域。越南积极参与多边组织对于构建具有包容性的全球性政策具有十分重要意义，越南与联合国开发计划署的伙伴关系也有助于加强越南在解决国际和地区优先发展事项方面的领导作用。

技术也是双方又一个核心合作领域。越南与联合国开发计划署合作，确保技术进步能促进经济增长，解决社会不平等问题，以未来科技为杠杆，实现可持续全面发展目标。另外，双方的合作还侧重于绿色转型倡议，包括开发清洁能源、保护自然资源、提高应对能力、鼓励自然旅游和循环经济以及支持越南实施《公正能源转型伙伴关系协定》（JETP）。

联合国开发计划署愿意在越南需要时及时提供援助。越南与联合国开发计划署的长期伙伴关系基于相互信任，双方继续共同应对国家、地区和国际层面的发展挑战，成为其他国家效仿的典范。

对于越南为实现可持续发展目标做出的努力，阿奇姆·施泰纳评价说，越南对减贫、全民保健、教育和必要基础设施做出的长期承诺取得了显著成果，2020-2024年平均增长率达6%以上。自20世纪90年代以来，贫困发生率大幅下降，到2020年几乎消除了极端贫困。1990年至2022年，人类发展指数（HDI）增长了近50%，使越南跻身世界上人类发展指数最高的国家行列。此外，生活在国际贫困线以下的人口比例从2010年的2.9%下降到2020年的0.7%。这一数据证明了越南扶贫解困政策带来了重大成果。

联合国开发计划署SDG Insight报告彰显了越南在扶贫解困、清洁用水、担负得起的清洁能源和经济发展中取得进展。然而，越南仍然在气候行动、解决海洋污染以及保护山区和沿海生物多样性方面面临许多挑战。

联合国开发计划署承诺支持越南政府制定社会保障一揽子计划，以减轻气候变化带来的挑战，增强贫困者的抵御能力。联合国开发计划署愿在数字化转型、绿色转型和提升治理效能等领域同越南合作。

苏林总书记、国家主席刚结束首次出席联合国未来峰会和第79届联合国大会之旅，对于其意义，阿奇姆·施泰纳表示，苏林总书记、国家主席出席第79届联合国大会高级别会议周一事再一次强调越南对世界上最大的多边组织给予支持和越南为维和、气候行动、可持续发展目标以及最近达成的《未来契约》等联合国各项倡议做出积极贡献。

阿奇姆·施泰纳认为，苏林总书记、国家主席的参与是越南介绍国家发展成就和未来愿景的就，向其他国家分享扶贫解困、应对气候变化和可持续发展经济分享经验。他已同苏林总书记、国家主席就越南与联合国开发计划署的伙伴关系，助力越南开展第三号台风灾后恢复重建工作，促进公正能源转型进程，加强水源安全，为数字化转型进程创造便利条件和有效治理重要性等问题进行讨论。

阿奇姆·施泰纳相信，越南与联合国开发计划署乃至联合国的关系今后将日益强劲发展，兼顾越南优先发展事项。我们将集中实现促进可持续发展、经济转型、环保和社会公平等任务。联合国开发计划署将助力越南吸引投资资源，集中开展绿色可持续发展、公正能源转型和应对气候变化等项目。

他强调，联合国开发计划署与越南之间的伙伴关系将以对公平且惠及所有人的可持续发展的共同承诺为推动力。联合国开发计划署愿意帮助越南适应未来挑战，建设公平坚韧的社会，希望继续与越南合作，致力于越南和本地区可持续发展。（完）