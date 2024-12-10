联合国副秘书长强调越南对维和行动的贡献

值此越南人民军成立80周年和和全民国防日35周年之际，12月9日，越南常驻联合国代表团和越南驻联合国军事武官处在美国纽约隆重举行了纪念活动。越南常驻联合国代表团团长邓黄江大使主持，联合国副秘书长阿图尔·卡雷（Atul Khare）、联合国助理秘书长玛莎·波比（Martha Pobee）以及其中包括多国常驻联合国大使、代表团团长和军事顾问等近200名代表出席活动。



越通社驻联合国记者报道，邓黄江大使在纪念活动上发言时回顾了越南解放军宣传队（现为越南人民军）的成立与发展历程。他同时强调，越南始终坚持“四不”国防政策（即不参加军事联盟、不支持一国对抗另一国、不允许外国在越南设立军事基地、在国际关系中不使用武力或威胁使用武力），与独立自主、主动融入国际社会的外交政策相辅相成，越南积极参与双边和多边防务合作机制，为加强战略信任、维护世界和平、安全与发展作出了贡献。越南自豪地积极参与联合国维和行动，近10年来派遣了超过800名干部和战士，参与多个联合国维和特派团和总部的任务，女性比例较高，对联合国及国际友人留下了深刻印象和美好情感，展现了越南国家、人民以及越南人民武装力量的良好形象。

联合国副秘书长阿图尔·卡雷在会上表示，维和行动是联合国与越南合作伙伴关系的重要支柱。他高度评价越南在维和行动中的突出贡献，并在纪念活动上对包括在中非共和国维和任务中牺牲的杜英中校在内的为民族解放事业和国际和平与安全而牺牲的越南人民军战士表达感恩之心。（完）