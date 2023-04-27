联合国儿童基金会：越南成为在数字技能方面实现性别平等的四个国家之一

在4月27日“女孩参与信通技术国际日”到来之际，联合国儿童基金会（UNICEF）新发布的一项分析称，越南成为在数字技能方面实现性别平等的四个国家之一（越南、蒙古、萨摩亚和莱索托）。

联合国儿童基金会报告中对青少年和年轻人互联网使用情况的分析表明，在分析的 54 个国家和地区中只有 8 个（越南、特克斯和凯科斯群岛、斐济、马尔代夫、亚美尼亚、南非、苏里南和图瓦卢）实现了性别平等。

儿基会教育项目主任詹金斯（Robert Jenkins）表示：“弥合女孩和男孩之间的数字鸿沟不仅仅是让她们接触到互联网和技术，更重要的是赋予女孩成为创新者、创造者和领袖的能力。如果我们想要解决劳动力市场中的性别差距，特别是在科学、技术、工程和数学领域，我们必须从现在开始帮助年轻人、尤其是女孩，获得数字技能。”

这份题为《弥合数字鸿沟：公平数字技能发展的挑战和紧急行动呼吁》的报告，通过分析15至24岁年龄段的年轻人在互联网使用、手机保有量和数字技能等方面的可用数据，深入探讨了性别数字鸿沟在大多数低收入、中等偏下收入和一些中等收入经济体中的情况。

尽管需要更多按性别分类的数据来更好地监测、理解和努力实现数字包容，但报告发现，在一个日益数字化和互联的世界中，女孩正在被落下。

报告指出，只有在越南和蒙古，在观察特定年龄组的性别平等时发现基础阅读理解和数字技能都实现性别平等。 结果显示，越南和蒙古两国7-14岁女孩和男孩基础阅读理解能力相同，而15-24岁女孩和男孩以及青年男女拥有基本数字能力的比例相当。

儿基会呼吁各国政府和合作伙伴缩小性别差距，确保女孩有机会在数字世界中取得成功。其中一些建议包括：在学校内外平等地向女孩和男孩教授数字技能，包括在社区项目之中；通过虚拟安全空间、政策和法律以及教育保护女孩的线上安全；促进女孩在数字及科学、技术、工程、数学领域获得同行学习、导师指导、实习和工作辅导的机会。 （完）