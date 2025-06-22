联合国儿童基金会驻越南代表：《教师法》是越南儿童保育和教育工作的重要进展

值此越南第十五届国会第九次会议于6月16日表决通过《教师法》之际，联合国儿童基金会驻越南首席代表西尔维娅·达奈洛夫（Silvia Danailov）接受越南通讯社记者的采访。



西尔维娅·达奈洛夫表示，《教师法》的通过表明越南真正认可教师的重要作用——他们不仅仅是教学人员，更是国家未来建设的重要力量。该部法律也契合了苏林总书记提出的聚焦人力资源发展的国家战略。



西尔维娅·达奈洛对该法律中确保教师享受行政事业单位工资体系中最高工资等级和相关职业津贴的规定表示特别欢迎。



西尔维娅·达奈洛夫指出，《教师法》将为教育领域一系列重大变革奠定了基础，如通过将教师工资设定为事业单位最高等级来提升教师职业地位，从而吸引并留住高素质人才。



联合国儿童基金会承诺将继续与越南政府一道，支持这一重要法律的落实，并继续投资于教师队伍这一构建包容、公平、高质量教育体系的核心力量。



西尔维娅·达奈洛夫认为，当前，越南教育领域正推进多项改革，如实施新版幼儿教育课程、推动以能力发展为导向的普及教育改革，以及全行业的数字化转型，教师亟需掌握新技能以适应这些新要求。

为支持上述进程，UNICEF将继续合作开展教师和校长能力建设，重点内容包括：在幼儿园课程中融入情绪-社会技能教育、在学前教育阶段引入计算思维，为数字技能打基础；提升教师的数字能力和人工智能（AI）技能；并通过应用AI减轻教师备课和教学资源建设的负担。



西尔维娅·达奈洛夫还指出，2025年是两个具有里程碑意义的重要年份：一是越南批准《儿童权利公约》35周年，二是UNICEF在越南全国开展合作项目50周年。多年来，越南在儿童保育、教育和保护方面取得了显著进步。越南儿童如今得到更好的保护，更广泛地享有教育和医疗服务，平均预期寿命也更高——这些指标显示，越南在实现儿童权利方面已取得长足进展。



她高度评价越南国会正在审议的关于免除和资助学费的决议草案，认为这是政府致力于实现包容性、高质量教育的又一重大举措，同时也体现了越南发展人力资源、迈向2045年高收入国家目标的远见战略。



在完善政策体系的同时，教育与培训部正积极推动教育体系改革，以提升学生学习质量。例如：新版普教课程注重发展能力和数字技能，国家幼教课程注重情绪-社会技能和其他基础能力的培养，都是重要的改革成果，确保儿童不仅“有学上”，更能“学得好”，为其未来发展打下坚实基础。



不过，她也指出越南仍面临不少挑战，尤其是在确保边远地区儿童，特别是少数民族、残障儿童和工业区、出口加工区儿童能公平获得优质学前教育方面。UNICEF将继续与越南政府密切合作，应对这些挑战，扩大对最弱势儿童群体的覆盖，并推动更加深入和广泛的教育改革，为所有儿童提供更好的发展机遇。（完）