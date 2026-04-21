联合国亚太经社会第82届年会：越南坚持建设以人为中心的发展战略

据越通社驻曼谷记者报道，范越雄认为，亚太地区正在经历历史上最快的人口结构转型之一。人口老龄化正在重塑劳动力市场，给整个地区的社会保障和医疗保健系统带来挑战。面对这些挑战，越南正在制定和实施国家人口与发展战略、发展银色经济、在数字时代发展人力并建设高素质劳动力队伍，同时加强社会福利体系，迈向全民医疗保险。

范越雄强调，越南重视UNESCAP在三个战略领域的引领作用。第一，加强对主动适应人口老龄化的政策咨询支持和区域合作推动，包括分享全面的多层次社会保障体系模式，以及将银色经济作为增长和包容的真正动力进行挖掘。第二，确保经济政策和社会政策同步设计和实施。UNESCAP需要支持宏观经济社会综合政策框架，将增长与确保公平、创造体面就业和全龄人群发展的目标联系起来。第三，将科技、创新和数字化转型作为区域发展战略的核心，但始终坚持以人为中心。范越雄大使强调，这将确保跨越不同年龄组的包容性数字化转型，缩小数字鸿沟，并将技术投资导向加强公共服务、医疗保健和终身学习。

范越雄重申，越南坚定支持多边主义和联合国在全球治理中的中心作用，高度评价UNESCAP在将全球承诺转化为区域行动、促进区域合作、分享最佳实践经验、支持基于证据的政策制定以及应对新出现挑战方面的作用。大使认为，要实现包含17项可持续发展目标的2030年可持续发展议程，需要协调一致的行动。大使对亚太地区的团结一致表示信心，相信该地区将携手建设更具韧性、更加包容、更加繁荣、不让任何人掉队的社会。（完）