老越国际港口3号码头落成：越老特殊合作关系迈出新一步

4月28日下午，老越国际港口股份公司在越南河静省圻英市（县级）永昂（Vũng Áng）经济区举行老越国际港口3号码头落成仪式。越南国家主席梁强和老挝人民革命党中央委员会总书记、国家主席通伦·西苏里出席仪式。

老越国际港口3号码头长225米，可容纳4.5万载重吨位的货船，年均货物吞吐量高达215万吨。3号码头投入使用后将加强服务于越南和老挝以及本地区经济社会发展的基础设施，满足日益增高的货物流通需求，提高本地区招商引资的吸引力指数，为更好地服务于越南与老挝和泰国东北地区的进出口、过境货物运输、贸易往来和合作创造条件。

老挝副总理沙伦塞·贡马西（Saleumxay Kommasith）在落成仪式上强调，这是兄弟般的越南党、国家和人民向老挝党、国家和人民赠送的珍贵礼物；同时也是对两党两国伟大友谊、特殊团结和全面合作关系的肯定。

沙伦塞·贡马西强调，老挝一定与越南配合有效地利用永昂港，为老越两国人民带来实实在在利益。

越南政府副总理阮志勇强调，老越国际港口3号码头落成典礼具有特殊意义，标志着两党两国合作关系迈出新一步，进一步彰显两国同志加兄弟的团结协作、特别信任和友谊之情；相信3号码头将成为促进两国之间的贸易，并与国际市场接轨的重要桥梁。该工程不仅肯定了永昂经济区在区域物流网络中的地位，也是越老友谊和密切合作的象征。

值此机会，越南国家主席梁强和老挝人民革命党中央委员会总书记、国家主席通伦·西苏里以及两国领导共同前往3号码头，出席首艘货轮欢迎仪式。（完）