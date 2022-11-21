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老街省建设生态博物馆 促进旅游业发展
我希望我们岱依族同胞的民族文化特色得到保护与弘扬，让前来旅游的游客可以一边欣赏各种各样竹藤编织品，一边了解我们岱依族的文化特色。
除了竹藤编织业，义都乡岱依族还注重保留与发展土锦纺织业。一代代岱依族人都在努力强岱依族的传统服饰传承下去。因此，土锦纺织业手工艺村逐步恢复，为四面八方游客前来参观了解和购买岱依族服饰敞开大门。
老街省宝安县义都乡居民 阮氏三说：“这样做可以保护义都乡岱依族同胞文化特色，让我们的竹藤编织业和土锦纺织业能够薪火相传。目前，我们已成立一个合作社，专门发展义都乡岱依族同胞的手工艺品”。
高脚屋是岱依族得到很好保留的另一个文化特色。目前，义都乡拥有1000多座高脚屋，大多数属于古老的高脚屋。
美丽的自然风光、独特的文化特色、丰富多样的饮食文化等是宝安县义都乡建设与发展生态博物馆模式的有利前提，被期待科打造成为老街省旅游的亮点。
老街省宝安县人民委员会主席 苏玉联说：“目前宝安县正对义都乡岱依族文化价值、风俗习惯和建筑风格进行核查与评估，从而制定该乡旅游总体规划”。
义都乡生态博物馆将设有中心博物馆，周边各居民区的生活习惯和文化习俗都保持原样不动。老街省力争至2025年接待游客量将达100万人次以上，到2030年将旅游业发展成为尖端经济产业，为经济社会发展打造新引擎。（完）