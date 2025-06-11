老挝高度评价越南的“奋发图强纪元”

越通社驻老挝记者报道，老挝人民革命党中央机关报《人民报》（Pasaxon ）电子版于6月9日刊登题为《塑造民族渴望，发挥人民力量，引领越南迈入奋发图强纪元》的文章。文章强调了开启新纪元的重要性——一个塑造渴望并促进越南人民全面发展的纪元。

文章指出，越南正步入一个全新的发展阶段，对发展的质量、深度与可持续性提出了更高要求。在此背景下，建设一个富强国家、实现人民幸福、全面发展的愿景，已成为越南的历史使命和推动国家进入“奋发图强纪元”的主要动力。

文章认为，越南正处于“黄金时期”，汇聚了众多重要因素，包括：党的现代化战略思维，稳定并深度融入世界的社会经济基础，高素质且有进取心的新一代年轻公民，始终信任并心系祖国的海外越南企业界、知识分子以及越南侨胞；越南的民族精神与文化在全球化进程中得以传承与不断发展等。这些因素为越南进入“奋发图强纪元”创造了历史性机遇。

文章强调，“奋发图强纪元”与以往的发展阶段有着深刻而显著的区别，其核心是依靠智慧与创新的发展纪元。科技、创新、数字化转型应当成为国家经济的骨干。

文章指出，为实现奋发图强的目标，越南必须制定一项系统性战略，以发挥人民的综合力量——国家最宝贵的力量资源。具体为，进行教育培训改革、建设具有全球视野、品德优良、富有创造力、具有服务精神和远大愿景的新一代公民。

此外，还要建设一个有利于能力与智慧发展的环境，推动创新创业，促进知识经济体，并在各个领域广泛应用高科技。打造一个人道、安全、全面发展的生活环境，保障社会福利、公共健康、绿色生态环境，确保全民享有科技与信息接入权。

与此同时，要珍视劳动、道德和奉献的价值，构建一个既现代又富有越南民族特色的文化发展基础。

“奋发图强纪元”是全民的承诺，这不仅是一个愿景，更是越南党、国家与人民对自己及国际社会的承诺。在这条发展道路上，越南人民、越南知识分子与越南文化将成为打造新力量的重要基础，引领国家稳健迈向繁荣、幸福与可持续的未来。（完）