老挝驻越大使：越南为老挝出色完成东盟轮值主席国职务给予帮助

记者：请问您如何评价越南为老挝履行2024年东盟主席国职责给予支持和帮助？两国如何继续巩固在东盟框架内的双边关系？

坎葆·恩塔万大使：越南所提供的帮助与支持是重要因素，助力老挝出色完成2024年东盟轮值主席一职。

凭借互信基础以及特殊团结与全面合作关系，越南始终通过提升能力、提供技术支持和分享以往担任东盟轮值主席国职务的经验来陪伴并支持老挝在东盟框架内开展各项活动。

越南还分享了关于区域优先事项安排、促进共识以及应对经济一体化、气候变化和区域稳定等紧迫问题的宝贵见解。为进一步巩固在东盟框架下的双边关系，两国应集中于以下优先事项：

第一，两国需要在实施东盟关键倡议方面保持密切协调，确保两国观点与东盟成员国领导人就区域重点议题所达成共识相一致。这将统一两国的应对方式，增强在东盟的影响力，同时维护东盟的团结。

第二，应巩固东盟的核心作用。越南和老挝应加强合作，确保东盟继续在解决区域问题、推动多边合作、与外部伙伴互动中发挥重要作用。

第三，优先提升能力建设。两国需要为越南和老挝官员制定培训合作计划，强化和巩固双方在外交方法和行政能力培训中的合作。

第四，老挝与越南可以通过加强在例如《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）和《自由贸易协定》（FTA）等东盟框架下的经济合作来提升经济韧性。在基础设施建设、促进投资和跨境贸易发展等领域的合作也进一步加深两国经济关系并带来共同利益。

最后，两国应重点加强民间交流。越南和老挝应利用东盟的各项计划，促进文化交流、教育合作和旅游活动，向两国人民以及国际社会推广两国的特色文化。同时，增进双方的相互理解与支持，推动双边关系迈上新台阶。

记者：在越南共产党中央委员会总书记苏林与老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里（Thongloun Sisoulith）2024年12月1日电话会谈中，双方就开展两国高级协议的具体方向达成一致。请您分享老挝驻越大使馆为实现这些方向的计划？

坎葆·恩塔万大使：越共中央总书记苏林和老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里在2024年12月1日通电话时就开展两国高级协议的具体方向达成一致。

在越南履职期间，我和老挝驻越大使馆工作人员将继续与越老两国有关部门配合落实各领域协议，力争使两国党、政府、国会合作取得务实成果。

老挝驻越大使馆将继续在与两国中央和地方机构配合加强与巩固双边关系和两国在政治、安全、经济、贸易、文化和民间交流等领域的全面合作中发挥重要作用。

记者：苏林总书记最近提出了带领越南进入新时代、民族奋发图强时代的战略方向。您如何评价越南所采取的行动？老挝将为越南在此过程中提供什么支持？



坎葆·恩塔万大使：越南正准备迈入“民族奋发图强纪元”，目标是建设民富、民主、公平、文明、沿着社会主义道路不断发展的国家。

越南继续实现长期战略目标，到2030年成为拥有现代工业和中等偏高收入的发展中国家；到2045年建国100周年时成为一个发达、高收入的社会主义国家。

不仅如此，越南不断肯定其在国际舞台上的积极作用，主动参与地区和全球组织，同时促进多边合作。

我相信，在越南党和政府的政策和战略目标的指导下，越南将进入全面胜利的新时代，不仅是本地区进步和发达的国家，而且为实现共同目标，致力于世界和平与发展共同目标作出积极贡献。

我深信，这一路程不仅是越南自身的努力，而且也得到了国际社会的陪伴和支持。老挝作为与越南建立特殊关系的邻国和全面合作伙伴，将继续为越南国家建设和发展进程提供支持。越南取得的成功不仅是越南人民的骄傲，也是包括老挝在内的国际友人的共同喜悦。

记者：谢谢大使！