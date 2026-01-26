老挝驻越大使：老挝始终将对越关系置于外交政策优先位置

坎葆·恩塔万表示，老挝总书记、国家主席在越共第十四次全国代表大会闭幕后即对越南进行访问，具有特殊重要意义，生动体现了两国之间的伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略伙伴关系。此访不仅旨在祝贺越共十四大圆满成功，也再次彰显了两党、两国和两国人民之间高度的政治互信与长期战略承诺。



她指出，老挝在老挝人民革命党第十二次全国代表大会后选择越南作为首个出访国，进一步表明老挝始终将发展对越关系置于外交政策的优先位置。相信此访将为双边合作注入新动力，深化“战略对接”内涵，推动高层共识和协议得到有效落实。



谈及越共十四大，坎葆·恩塔万对越南党、国家和人民成功举办这一重大政治盛会表示热烈祝贺。她认为，大会的成功充分体现了越南共产党坚强有力的领导、政治定力和战略远见，也展现了越南在民族奋发图强新纪元中实现加快发展的强烈愿望。



我相信，随着大会通过的一系列重要决策，越南将继续实现快速而可持续发展，不断提升在地区和国际舞台上的作用和地位，朝着建设富强、民主、公正、文明国家的目标稳步迈进。



大会的成功不仅是越南人民的自豪，也是老挝党、国家和人民的共同自豪。老挝和越南是友好邻邦，两国关系建立在伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略伙伴关系的坚实基础之上。她坚信，在这一牢固基础上，老挝—越南关系今后将持续巩固和发展，不断向更加深入、务实、高效的方向迈进。



她强调，越共十四大通过的一系列决策明确了越南到2030年中长期发展方向和至2045年的战略愿景，突出建设独立、自主、深度融入国际社会的经济体系，把科技、创新和数字化转型作为实现快速、可持续增长的重要动力。



从老挝角度看，坎葆·恩塔万高度评价越南近40年来革新事业取得的巨大成就，认为这是包括老挝在内的许多发展中国家的宝贵经验和重要启示。她相信，越南一定能够圆满完成越共十四大提出的各项目标，不断提升在国际舞台上的作用和地位。



坎葆·恩塔万表示，越南的成功是老挝的自豪和动力。老挝愿继续同越南并肩前行、密切合作，为两国人民的共同利益以及地区和平、稳定与发展作出积极贡献。（完）