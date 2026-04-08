老挝驻越大使：巩固越老战略互信，推动两国重点领域长期合作

据越南外交部通报，应老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处常务书记维莱·拉坎丰（Vilay Lakhamphong）邀请，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀将于4月9日率越南高级代表团对老挝进行正式访问。



值此机会，老挝驻越南大使坎宝·恩塔万（Khamphao Ernthavanh）就此访意义及双方未来合作重点接受了越通社记者的采访。



坎宝·恩塔万大使表示，陈锦秀此访正值越老两党两国积极落实各自党代会决议，并完成新一届领导机构组建的重要时期，具有十分重要的意义。此访将有助于进一步巩固和深化两党两国之间的政治互信。在地区和国际形势错综复杂的背景下，保持高层特别是两党之间的频繁互动，对于统一战略方向、加强两国紧密联系具有重要作用。



预计访问期间，双方将就落实两党大会决议的重大方向进行交流，并进一步具体化新阶段“战略对接”的内涵。重点是推动两国经济互联互通，促进交通基础设施、能源、贸易与投资等重点合作项目实施，为双边合作注入新的动力，使合作更加务实、高效和可持续。



目前，越南继续是老挝最重要的投资来源国之一，在老挝拥有240多个项目，注册资本总额约55亿至57亿美元。双边贸易额保持在每年约16亿至17亿美元，并正朝着50亿美元的目标迈进。这些成果为两国进一步深化合作、提高投资项目效率以及加强经济对接奠定了坚实基础。

谈及优先合作领域，坎宝·恩塔万大使表示，两党、两国领导人将重点讨论党建和政治体系合作，这仍是引领双边关系发展的关键方向。双方将加强在监督检查及反腐败等领域的经验交流，从而巩固两国关系稳固的政治基础。



经济合作仍是两国新阶段的重点支柱，双方将推动两国经济形成互补优势，促进交通基础设施、能源、贸易和投资领域重点项目取得更大进展，同时提高越南企业在老挝投资项目的质量与效益。



在国防与安全领域，双方将继续加强合作，维护政治稳定和社会安全秩序，建设和平、友好的边界，并加强协调应对非传统安全挑战。教育培训继续受到重视，为两国长期合作提供高质量人才支撑。



双方还将加强在外交领域的协调配合，在东盟、联合国等地区和国际事务中相互支持，维护共同利益，提升各自在地区和国际舞台上的地位和作用。



与此同时，文化合作与民间交流仍被视为可持续的社会基础，有助于维护并弘扬两国“伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接”的关系。



坎宝·恩塔万大使表示，相信此次访问将进一步巩固两党、两国最高层级的政治互信，为双边关系长期稳定发展提供重要保障。

双方有望在推动两国经济互联互通方面达成更高共识，重点促进基础设施、能源、贸易和投资等关键项目，并提升合作质量，解决当前合作项目中的困难与瓶颈。



此访还将为提升两国国防安全、教育培训、人力资源发展以及外交协调等重点领域合作质量注入新动力。同时，加强民间交流，特别是青年一代交流，夯实两国关系的民意基础。



坎宝·恩塔万大使强调，此访成果不仅体现在双方达成的共识和联合声明上，更将通过具体行动计划和合作项目得到落实，为两国人民带来切实利益。



在两党、两国领导人的高度政治决心以及长期以来形成的深厚友谊基础上，老挝与越南“伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接”的关系将不断发展，继续成为国际关系中的典范。（完）