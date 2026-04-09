老挝驻越南大使馆隆重举行传统新年庆祝活动

4月8日下午，老挝驻越南大使馆在河内隆重举行佛历2569年传统新年庆祝活动。



越南外交部长黎怀忠、胡志明国家政治学院院长段明训、国家副主席武氏映春等领导代表一同出席。



越南外交部长黎怀忠代表越南党、国家领导和越南人民向老挝党、国家、人民和与会代表致以新年祝福。



黎怀忠表示高兴地看到越老关系继续有更加强劲、深入和务实的发展。双方已配合成功举办了多项具有历史意义的政治、外交活动，为巩固和进一步深化两党、两国和两国人民之间的特殊关系作出了贡献。



黎怀忠强调，两国领导人一致同意将“战略对接”内涵补充到双边关系框架中，是一个历史性里程碑，体现了长远的眼光、深厚的政治互信以及将两国关系带入新发展阶段的共同决心。



黎怀忠重申，越南始终珍视，并对与老挝建立独一无二的特殊关系感到骄傲，同时相信，越老关系将从“历史纵深”强力转向“实质、有效和可持续的合作纵深”。



越南外交部长黎怀忠发言。图自越通社

老挝驻越南大使坎葆·恩塔万（Khamphao Ernthavanh）在活动上发言时表示，传统新年(Bunpimay)是老挝最大的节日之一，与越南的春节意义相似，是家人团聚、祈求平安和幸福的时刻。



坎葆·恩塔万强调，2026年对两个民族具有重大的意义，是两国共同欢庆各自国家党代会和国会选举取得圆满成功的一年。



值此机会，坎葆·恩塔万衷心感谢越南党、国家和人民对老挝民族解放事业以及建国卫国事业所给予的宝贵支持与帮助。（完）