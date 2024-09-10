老挝驻越南大使坎葆·恩塔万：继续巩固和发展越老伟大友好、特殊团结关系

坎葆·恩塔万大使就越老关系及其今后的发展表示，两国政治关系不断加强，防务合作关系日益深入，为维护两国政治稳定与和平做出了贡献。在外交方面，双方经常就政党建设、政治制度、经济社会发展等方面进行交换意见和分享经验，在国际和地区场合相互支持和支持。

与此同时，经贸和投资活动继续受到鼓励。目前，越南对老挝的投资项目256个，投资总额为55亿美元；2024年前8个月老挝-越南贸易额达13亿美元，越南将于2025年从老挝进口3000兆瓦电力，2030年从老挝进口5000兆瓦电力。

两国同时积极主动和高质量地推动教育和培训人力资源的合作和《2022-2027年教育合作协议》的落实。

两国部委、地方合作继续得到大力鼓励并日益务实。双方合作关系所取得的成果为维护政治稳定、经济社会发展、给两国人民带来切实利益作出了重要贡献。此外，老挝和越南特殊关系的加强以及两国地位的提升为维护地区和世界和平、稳定与发展合作作出了积极贡献，并成为国际关系中的典范。

对于通伦·西苏里和夫人此次对越南进行的国事访问的意义，坎葆·恩塔万大使表示，此访将继续加强两越老两党、两国和人民之间的伟大友好和特殊团结与全面合作关系。 此访期间，双方将重新评估合作内容和成果，同时确定2025年及今后几年的重点方向。

此外，通伦·西苏里还将与越南党和国家领导人举行会谈，会见援老越南志愿军和专家以及在越南的老挝留学生，参观越南的一些经济设施、历史文化遗迹。

此访将继续培育两国伟大友好、特殊团结关系。这也是双方增进了解、推动全面合作取得更多成果、造福两国人民的契机。

此访期间，通伦·西苏里将会见援老越南志愿军和专家以及在越南的老挝留学生意在向国际社会强调越老如漆似胶、始终如一、“独一无二”的特殊关系并将继续得到培育和世代相传。（完）