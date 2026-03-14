老挝驻越南大使坎葆·恩塔万：第十六届国会选举是越南政治生活的重要里程碑

越南将于2026年3月15日举行第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举。值此之际，老挝人民民主共和国驻越南特命全权大使坎葆·恩塔万女士就这一重要事件对越南发展进程的意义以及对两国议会合作的期待接受了越南通讯社记者的采访。



关于此次选举对越南下一阶段发展进程的意义，坎葆·恩塔万大使表示，即将于2026年3月15日举行的第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举是越南国家政治生活中具有极其重要意义的事件，是一个具有转折意义的里程碑。



首先，这是越南人民行使直接民主权利，选择他们信任的、具备足够知识、能力和道德品质的人进入国家和地方最高权力机关的过程。通过这一事件，有助于巩固和完善从中央到基层的政治体系组织机构和人事安排。



此次选举是在越南正在大力落实越南共产党第十四次全国代表大会提出的战略目标的背景下举行的。核心目标是到2030年使越南成为工业现代化、中等偏上收入的发展中国家，到2045年建国100周年时成为高收入发达国家。



近年来，越南取得了许多令人瞩目的成就：经济规模超过5000亿美元，经济增长率在地区内高达8%以上，国际贸易总额达到9000亿美元。这些成果为越南继续推进数字化转型、发展绿色经济、提高劳动生产率和改革创新等发展战略奠定了坚实基础。



此外，此次选举对于巩固政治稳定、增强人民对政治体系的信心具有重要意义。在当前世界局势复杂多变，特别是大国战略竞争、地区冲突以及气候变化、能源安全、粮食安全等全球挑战日益严峻的背景下，保持稳定的政治环境和有效的治理体系尤为重要。



坎葆·恩塔万大使相信，越南第十六届国会和2026-2030年任期各级人民议会代表将继续发挥代表人民、监督和推动政府适当落实发展计划和政策的重要作用。这将有助于越南实现既定目标，继续崛起成为有效融入国际的领先国家，特别是在东盟共同体和各项自由贸易协定框架内。



她认为，即将于2026年3月15日举行的选举必将取得圆满成功，并将成为越南继续维持政治稳定、活力发展、深入融入地区和世界的重要因素。由此，越南将继续为地区和世界的和平、稳定与发展合作作出积极贡献。



谈及对新一届越南国会继续推动议会合作以及进一步加强两国未来关系的期待时，坎葆·恩塔万大使表示，两国之间的特殊团结、伟大友谊、全面合作和战略伙伴关系近年来在各领域不断得到巩固和发展。其中，老挝国会与越南国会之间的合作渠道作出了非常重要的贡献。



近年来，两国立法机构之间的双边合作关系通过高层领导人互访、各委员会代表团交流活动不断得到维护和发展。双方积极交流立法经验和对国家重要问题的决策经验，典型如修宪修法经验、为老挝国会办公厅培养干部的合作、在立法、监督和国家政策制定活动中的技术支持等。



此外，双方还在地区和世界议会论坛如各国议会联盟、东盟各国议会间大会密切配合，从而为推动地区的共同声音，服务于和平与发展目标作出贡献。



坎葆·恩塔万大使期待并相信，越南第十六届国会和各级新一届人民议会将继续在推动两国议会合作关系日益深入、务实、高效方面发挥重要作用。同时，双方将加强监督和完善政策，为经济、贸易、投资、基础设施互联互通和民间交流合作创造便利条件。



基于两党、两国和两国人民之间的特殊关系和高度政治互信，我相信两国国会将继续密切配合，为加强越老全面合作关系作出贡献。这是为了两国人民的切实利益，同时也是为了地区和世界的和平、稳定与可持续发展。（完）