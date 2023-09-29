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老挝领导人高度评价老挝和越南公安部合作成效
越通社驻万象记者报道，苏林部长强调，两国公安部已确定国防安全合作继续是两国关系的三大支柱之一，坚决并坚持不懈地建设和平、稳定、发展的越老边界线；不让敌对势力利用一国领土来破坏另一国，导致两国关系分裂；密切配合防范和打击防范“颜色革命”、 “和平演变”和各种跨国犯罪等。
老挝人民革命党中央委员会总书记、国家主席通伦·西苏里、老挝政府总理宋赛·西潘敦强调，此访有助于巩固和深化越老伟大友谊、特殊团结与全面合作关系，同时高度评价两国公安部近期的有效合作成果。
通伦·西苏里希望今后两国公安部继续推进全面合作，满足新形势下的任务要求，造福两国人民，为维护地区和世界的和平、稳定与发展，巩固和培育老越伟大友谊、特殊团结和全面合作关系做出贡献。
宋赛·西潘敦希望今后两国公安部继续推进打击跨国犯罪、毒品犯罪、人口贩卖犯罪、高科技犯罪等方面的合作。
双方高度评价《2023年合作计划》的落实成果，同时一致同意，2024年双方将继续密切配合打击“颜色革命”、“和平演变”、骚乱等，促进协调和信息共享，不让敌对势力破坏两部乃至两国的良好传统友好关系；在确保国内安全、防止恐怖主义、非法移民、保护国内政治安全、经济安全、文化安全等领域进行有效和实质性协调；有效合作预防和打击跨国有组织犯罪；坚决不允许任何组织和个人利用一国领土来破坏另一国。
会谈结束后，苏林部长与维莱·拉坎丰部长签署了《2024年合作计划》。（完）