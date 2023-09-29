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老挝领导人高度评价老挝和越南公安部合作成效

在越南公安部高级别代表团对老挝进行正式访问并出席老挝公安政治学院竣工仪式期间，9月29日，越南公安部部长苏林大将率团礼节性拜访老挝人民革命党中央委员会总书记、国家主席通伦·西苏里（Thongloun Sisoulith）、老挝政府总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）；与老挝政府副总理兼公安部长维莱·拉坎丰（Vilay Lakhamphong）大将举行会谈。
越通社驻万象记者报道，苏林部长强调，两国公安部已确定国防安全合作继续是两国关系的三大支柱之一，坚决并坚持不懈地建设和平、稳定、发展的越老边界线；不让敌对势力利用一国领土来破坏另一国，导致两国关系分裂；密切配合防范和打击防范“颜色革命”、 “和平演变”和各种跨国犯罪等。

老挝人民革命党中央委员会总书记、国家主席通伦·西苏里、老挝政府总理宋赛·西潘敦强调，此访有助于巩固和深化越老伟大友谊、特殊团结与全面合作关系，同时高度评价两国公安部近期的有效合作成果。

通伦·西苏里希望今后两国公安部继续推进全面合作，满足新形势下的任务要求，造福两国人民，为维护地区和世界的和平、稳定与发展，巩固和培育老越伟大友谊、特殊团结和全面合作关系做出贡献。

宋赛·西潘敦希望今后两国公安部继续推进打击跨国犯罪、毒品犯罪、人口贩卖犯罪、高科技犯罪等方面的合作。

老挝领导人高度评价老挝和越南公安部合作成效 hinh anh 2

苏林部长与维莱·拉坎丰部长签署《2024年合作计划》。图自越通社

此前，同日，越南公安部高级代表团与老挝公安部高级代表团举行了会谈。
 
双方高度评价《2023年合作计划》的落实成果，同时一致同意，2024年双方将继续密切配合打击“颜色革命”、“和平演变”、骚乱等，促进协调和信息共享，不让敌对势力破坏两部乃至两国的良好传统友好关系；在确保国内安全、防止恐怖主义、非法移民、保护国内政治安全、经济安全、文化安全等领域进行有效和实质性协调；有效合作预防和打击跨国有组织犯罪；坚决不允许任何组织和个人利用一国领土来破坏另一国。

会谈结束后，苏林部长与维莱·拉坎丰部长签署了《2024年合作计划》。（完）

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