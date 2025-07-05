老挝越侨小小“爱心饭”传递大温情

每天天光未亮时，信众们便已默默开始洗米、择菜、生火。这方飘散着姜香与新米气息的小厨房里，每道菜都藏着烹饪者的心意。无人提及辛劳或期许回报，他们只愿用一碗热粥，让病患在抗争病痛的路上少些饥寒与孤独。

70岁的越裔老挝人陈氏雪英女士是这项善举的发起者。自2020年新冠疫情暴发以来，她与佛迹寺信众始终坚守着这份善意，亲手将粥食送至万象各医院和福利中心。"虽力量微薄，却是我们全部的心意。只盼能为需要者添些营养与温暖，"陈氏雪英女士激动地说道。

佛迹寺的佛教徒煮粥送到老挝各地的医院。图自越通社

每份餐食虽仅是一碗粥、一盒牛奶，但对受助者而言却是"你并不孤单"的无声告白。在佛迹寺住持释明光法师的引领下，这项善行已持续多年。

释明光法师向越通社驻老挝记者分享，这是旅老越南佛教信徒践行民族美德“同舟共济”的体现。

这份温暖更体现在细节的用心——菜单随季节灵活调整，确保营养易消化；从蔬菜粥、素饭到热汤，每道食物都倾注真情。

多年来与“爱心厨房”相伴的信徒麻氏金钢分享："每次参与都让我更深刻体会越南“相濡以沫”的精神。"

特别在，此次活动中，越南驻老大使阮明山及夫人亲赴老挝肿瘤中心病房，为抗癌患者送去鼓励。

多年来，佛迹寺这份善意早已跨越万象城区，延伸至老挝偏远和贫困地区，成为滋养越老特殊友谊的温情纽带。（完）