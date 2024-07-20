老挝科技通信部部长：阮富仲总书记是一位杰出的政治家 以身作则的领导者

冯达拉于7月20日接受越通社驻老挝记者采访时指出，阮富仲总书记撰写的书籍是无价的遗产，体现了总书记对越南国家发展、大团结精神、反腐斗争、将越南建设得富强文明幸福等事业的关心和贡献。冯达拉强调，这是阮富仲总书记的伟大而宝贵的贡献。

在冯达拉看来，《关于社会主义和越南走向社会主义道路的若干理论和实践问题》一书中提及了阮富仲在走向社会主义道路进程中所作出的贡献，其中阐述了马克思列宁主义理论在越南的运用和作用，共产党在走向社会主义道路和建设市场经济体制方面的重要性。

冯达拉认为，这也是走向社会主义道路的国家须研究和学习的重要教训。他透露，老挝人民革命党将汲取经验并运用阮富仲总书记的理论和越南共产党的实践。

冯达拉表示，阮富仲总书记也十分关注人力资源发展、文化和人才培训领域。阮富仲总书记在值越南共产党成立94周年之际发表的文章中强调，“我们必须在党的英明领导之下高举团结旗帜，要重视选拔人才任用工作。”

在国际外交和对外工作中，阮富仲总书记已指导发展“竹子外交”政策。冯达拉认为，这一主张是符合胡志明主席关于以不变应万变的指导意见的。这是一项明智的外交政策。

提及发展越南与各国关系，特别是越老关系时，冯达拉强调，阮富仲总书记十分重视与世界各国建立关系，同时对越老两党、两国和两国人民伟大友谊、特殊团结与全面合作关系给予特别关注。阮富仲总书记曾经说过，这是由伟大的胡志明主席、敬爱的凯山（Kaysone）和苏发努冯（Suphanouvong）主席夯实基础和精心培育并使其万古长青世代相传的无价遗产。

冯达拉透露，老越友好协会将努力引导青年一代，践行阮富仲总书记关于培养青年一代，为党建设优秀人才队伍的教导，从而传承党的事业，维护两党、两国伟大友谊、特殊团结与全面合作关系等。

冯达拉表示，阮富仲总书记是一位虚怀若谷、不谋私利、始终为国家利益做出牺牲的领导人。阮富仲总书记是反腐斗争的领导核心，强大之党建设和整顿工作的领导核心，是凝聚人民团结力量和造福人民的核心等。（完）