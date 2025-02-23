老挝政府总理宋赛·西潘敦造访越南西贡新港总公司

2月23日，老挝政府总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）率团对越南海军军种西贡新港总公司所属的新港—吉莱港进行工作访问。



越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部长潘文江上将；海军司令陈青严中将和第七军区司令阮长胜中将以及国防部、外交部、老挝驻越南大使馆等代表陪同宋赛·西潘敦总理一行。

2024年，越南成为老挝第三大商品供应国，仅次于泰国和中国。作为越南最大的港口运营商，西贡新港率先打造高效供应链，支持实施多个港口合作项目，大力增进物流互联互通。这些努力不仅有助于加强贸易对接，还有利于建立现代化和可持续的物流生态系统，巩固越老友谊和全面合作关系。



宋赛·西潘敦总理表示，越南政府为老挝开发运营永昂港创造便利条件，充分体现对老挝的高度支持，帮助老挝从一个内陆国家获得出海口，为两国贸易额，特别是农产品、采矿和电力出口等领域的大幅增长做出贡献。

老挝总理宋赛·西潘敦强调，该成果离不开越南防务企业的重要贡献，包括西贡新港公司。西贡新港公司组织了研讨会等多项活动，以增进在老各家企业的对接，并在永昂港部署老挝货物运输工具。老挝高度评价越南军工企业参与经济发展的模式。



老挝总理宋赛·西潘敦补充道，目前，老挝也正在实行独立、自主的经济政策。此次访问西贡新港，有助于学习和借鉴港口管理、运营和物流服务方面的经验，为进一步发展货物进出口业务做出贡献。 为了实现上述目标，希望越南政府与越南国防部指导双方之间的合作，以提高效率，特别是按照老挝与越南政府已达成的协议，有效开发永昂港。（完）