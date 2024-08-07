老挝总理高度评价越老科技合作成果

8月7日下午，老挝总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）在老挝首都万象会见了由越共中央委员、越南科学与技术翰林院院长周文明教授率领正在访问老挝的越南科学与技术翰林院代表团。

越通社驻老挝记者报道，会上，周文明教授向老挝总理汇报了越南科学与技术翰林院代表团通老挝技术与通信部举行的工作会议的成果。双方举行了第三届双边会议，讨论落实越老双边合作政府间委员会第46次会议商定的两项内容，即“老挝自然灾害（地震）数据与通信中心”建设项目和 “老挝国家数据库和云计算中心”建设项目；建议老挝总理今后继续支持越南科学与技术翰林院与老挝科研培训单位的合作，并创造有利条件。

老挝总理宋赛·西潘敦高度评价周文明教授一行此次对老挝进行的工作访问，以及越南科学与技术翰林院和老挝各部委、特别是老挝技术与通信部的合作项目；表示老挝政府高度重视科技发展；建议双方继续协调培养高素质人力资源，分享科技领域的经验；要求越南科学与技术翰林院派遣专家在共同关心的领域向老挝提供帮助；强调此次周文明教授一行对老挝进行工作访问将进一步巩固和加强老挝与越南的伟大友谊、特殊团结和全面合作关系，同时推动越南科学与技术翰林院与老挝相关机构的合作日益向深度和实质方向发展。

在访问老挝的框架内，越南科学与技术翰林院代表团和老挝工贸部代表团讨论了在老挝建立食品安全实验室的科学基础和潜力；开发医药产品、可再生能源、开发生物制品及农业和医药产品的科学依据和潜力；就评估地质和矿产潜力以及采矿开发等问题进行讨论。（完）