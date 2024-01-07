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老挝总理宋赛·西潘敦圆满结束对越南的正式访问
此访期间，宋赛·西潘敦与越南国家主席武文赏和国会主席王廷惠举行会晤。
宋赛·西潘敦与越南政府总理范明政共同出席了以下活动：正式欢迎仪式，会谈，两国合作文件的签署仪式，正式招待会，2024年越老投资合作会议，越老政府间委员会第46次会议，在还剑湖畔散步，喝咖啡并与越老学生交流。
在各场会见和会谈上，两国领导人对越老在各领域的伟大友谊、特殊团结和全面合作良好、全面、纵深、有效发展表示高兴。
值此访问之际，两国部分部门、行业签署了4份合作文件，其中包括：越南国防部和老挝国防部的边防合作议定书，越南政府办公厅和老挝总理办公厅合作计划的谅解备忘录，越南和老挝政府关于边境贸易基础设施发展与对接的谅解备忘录，越南教育培训部与老挝教育体育部2024年合作计划。
在越老投资合作会议上，两国总理共同见证了越老各机构、投资商、企业的在财政、农业和矿业等领域的投资许可、投资合作谅解备忘录文本交换仪式。
1月7日上午，范明政与宋赛·西潘敦在政府驻地共同主持召开越老双边合作政府间委员会第46次会议。会议重点讨论一年来双边合作实施成果，别是双方已经彻底解决的问题、遗留的工作及其解决方案，以及2024年的新任务和方向。
访问越南期间，老挝总理宋赛·西潘敦夫人婉达拉·西潘敦女士与范明政总理夫人黎氏碧珍女士一起参观太平省教育机构和手工艺村以及参观河内文化遗迹。（完）