越通社特派记者报道，2月5日上午，越共中央总书记苏林及越南高级代表团对老挝进行国事访问的欢迎仪式在老挝首都万象主席府隆重举行。越南政府总理范明政、国会主席陈青敏一同出席。老挝人革党中央总书记、国家主席通伦·西苏里主持欢迎仪式。



众多万象市民和学生身着老挝各族传统服装，站在通往主席府的道路两旁，手持两国国旗夹道欢迎。 苏林总书记车队前往主席府。老挝总书记、国家主席通伦·西苏里亲自到车门前迎接苏林总书记。



老挝总书记、国家主席通伦主持隆重仪式，欢迎苏林总书记一行到访。图自越通社

在接过少年儿童向苏林总书记献上的鲜花后，老挝总书记、国家主席通伦·西苏里邀请苏林总书记登上荣誉台。军乐队奏响越老两国国旗。老挝总书记、国家主席通伦·西苏里邀请苏林总书记检阅仪仗队。



随后，老挝总书记、国家主席通伦·西苏里与苏林总书记介绍了出席欢迎仪式的两国官员。



访问期间，苏林总书记将同老挝党和国家高级领导人举行会谈与会见，旨在全面交换两党两国情况，评估过去一段时间的合作成果，并商定新发展阶段两国合作关系的大政方针；出席各部门、行业及地方间重要合作文件的交换仪式，从而为推动双边合作向更深层次、更务实和更高效方向发展奠定法律基础并注入新动力。



越老两国高层合影留念。图自越通社

此次访问的重要亮点是，双方将着力推动深化“战略对接”内涵的具体化。这一内涵是苏林总书记与老挝总书记、国家主席通伦·西苏里于刚刚过去的2025年12月一致同意加以补充的，旨在将两国关系框架提升至新高度。



苏林总书记一行此访恰逢两党两国高级领导人新任期之初进行，因此具有特别重要的定向性意义，充分体现了将战略愿景与具体行动计划相结合、将发展渴望与实际效果相挂钩的政治决心。此访将成为推动越老关系继续走深走实的坚实政治基础，与两国特殊关系的地位以及两国人民的信任和期待相匹配。



* 当日上午，抵达首都万象后，苏林总书记以及政府总理范明政、国会主席陈青敏和越南高级代表团前往万象无名烈士纪念碑敬献花圈，缅怀为老挝解放、保卫与建设事业而英勇牺牲的老挝各族优秀儿女的深切哀思与感恩之情。（完）