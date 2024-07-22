老挝宣布全国哀悼 缅怀阮富仲总书记

公报称，越共中央总书记阮富仲同志于2024年7月19日下午1时38分在河内108中央军队医院逝世，享年80岁。



阮富仲同志为培育老越、越老两党、两国和两国人民的伟大友谊、特殊团结和全面合作关系不断发展作出了巨大而重要的贡献。阮富仲同志逝世，老挝党、国家和各族人民失去了最亲密的朋友。因此，老挝党和政府同意在接下来的两天（7月25日至26日）内，在老挝全国范围内，包括老挝驻外使馆和老挝外交代表机构在内，举行哀悼，降半旗致哀并停止所有形式的娱乐活动。



老挝政府责成老挝外交部配合老挝党中央办公厅、中央对外部及有关各方，为老挝人民革命党中央委员会总书记、国家主席率领老挝党和国家高层领导代表团出席在河内举行的阮富仲总书记葬礼做好准备工作；配合越南驻老挝大使馆举行阮富仲总书记悼念仪式，并为老挝党、政府、国会、老挝建国阵线等代表团到越南驻老挝大使馆总部吊唁、书写丧书、敬献花圈等事宜做好准备工作。



老挝总理府办公厅部长、主任布空.南马冯。图自越通社

公报特别指出，7月21日至27日在老挝举行第57届东盟（ASEAN）外长会议及相关会议期间，老挝外交部需注意选择最合适的组织方式，并通知所有参加会议的代表团，特别是举办派对和节日等活动。



老挝各部委、行业和从中央到地方各机构以及老越友好协会向越南合作伙伴致唁电，并组织代表团前往越南驻老挝大使馆和各地总领馆出席悼念仪式并书写丧书、敬献花圈等事宜。老挝友好省份领导向越南伙伴致唁电。



老挝新闻文化旅游部会同党中央对外部、老挝外交部编写宣传内容，利用老挝媒体宣传阮富仲同志为培育老越，越老两党、两国和两国人民的伟大友谊、特殊团结、全面合作所作出的巨大重要贡献。（完）