老挝学者：越南国际地位与威望不断提高

老挝国家政治行政学院副院长道萨旺·奎瓦米克赛（Daosavanh Kheuamixay）在2025年新年到来之际接受越通社驻老挝记者采访时做出了上述表述。

道萨旺·奎瓦米克赛指出，自1986年以来，越南实现了跨越性发展，从一个经济贫穷落后的国家，转变为社会主义定向市场经济国家，国际地位与威望不断提高。越南目前的国内生产总值（GPD）超过4300亿美元，人均年收入约4300多美元，经济规模较越南实行革新初期增长近9倍，预计2025年国内生产总值将达5000亿美元左右，是前所未有的增长水平。越南将很快成为东盟第四大经济体，世界排名第32位。预计2025年人均GDP达近5000美元，使越南跻身中等偏上收入发展中国家行列。这为越南在未来的发展奠定了坚实基础。

除经济成就外，越南在改善人民生活条件等方面取得了长足进展，被认为是解决难题的典范。越南外交亮点纷呈，从一个被围困、孤立、禁运的国家，越南一步步全面、深度融入国际社会，成为国际社会积极奉献与责任担当的一员。国际经济一体化也帮助越南促进教育培训、科技、文化、环保、国防安全等领域的合作。相信，今后越南将在各个领域不断取得伟大成就。

对于越老关系，道萨旺·奎瓦米克赛表示，在地区和世界形势错综复杂的背景下，老挝与越南关系始终如一，永远是好朋友、好伙伴。两国之间的密切关系并非偶然，而是源于历史的客观规律，是两国历代领导人和革命战士用汗水、鲜血和泪水精心培育的。年轻一代，也就是未来的继承人，需要继续学习，提高对历史和两国关系的了解。

为了培育和发展老越特殊关系，让两国关系历久弥新、世代相传，老挝国家政治行政学院与胡志明国家政治学院和越南社会科学翰林院配合，将《胡志明全集》翻译成老挝语。下一步，学院将继续把《胡志明全集》内容纳入教学计划，同时与胡志明国家政治学院配合，研究制定胡志明思想和凯山·丰威汉思想学习大纲，并将其纳入两个学院的学习计划。（完）