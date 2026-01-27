老挝媒体：通伦·西苏里访越之行有助于密切越老双边关系

越通社驻老挝记者报道，老挝人民革命党中央机关报《人民报》（Pasaxon）官网及国家通讯社《巴特寮》（Pathetla）新闻网26日发表文章指出，老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里及夫人1月26日至27日对越南进行的国事访问，将进一步巩固和发展老越两党、两国和两国人民之间的伟大友谊、特殊团结、全面合作与高度战略对接关系。

文章强调，这是通伦·西苏里在一月初当选老挝人民革命党第十二届中央总书记后的首次出访，生动体现了两国间“独一无二、不可替代”的特殊关系。此次访问恰逢两国党代会成功召开后不久，双方将借此机会总结评估过去一段时间的合作成果，并讨论规划未来合作方向。

近年来，老越关系持续深化，在各方面均取得积极进展。政治关系保持高度互信；对外、国防与安全合作继续是双边关系的坚实支柱；两国贸易额实现显著增长；各重大合作项目有效落实。双方一致同意，将继续培育和发展日益深化的“伟大友谊、特殊团结、全面合作与高度战略对接关系”。

关于未来合作方向，两党总书记一致同意将保持两党、两国高层以及中央到地方各级部委间的经常性互访；着力提升合作质量；加强国防安全领域的紧密协作与配合；为促进两国经济互联互通创造条件，特别是加快推进万象-河内高速公路项目尽早实施；继续加强对两国人民，尤其是年轻一代的宣传教育，使其深刻了解老越特殊关系的历史渊源、价值与意义；积极筹备2027年“老越团结友好年”，以庆祝两国建交65周年暨《老越友好合作条约》签署50周年。

通伦·西苏里感谢越共中央总书记苏林给予代表团的隆重、周到和热情接待；祝贺苏林再次当选越南共产党第十四届中央委员会总书记；衷心感谢兄弟般的越南党、国家和人民始终如一地在过去的救国斗争时期以及当前的国家建设与发展事业中给予老挝的支持与帮助。（完）