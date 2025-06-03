老挝媒体：越南正处于迈入国家奋发图强的新纪元的历史“黄金”时刻

越通社驻老挝记者报道，老挝人民革命党中央机关报《人民报》（Pasaxon）电子版于6月3日刊登标题为“越南正处于迈入国家奋发图强的新纪元的历史“黄金”时刻 ”的文章。

文章强调了当前发展阶段对越南的意义、重要性和紧迫性。经过争取独立80年和全面革新40年后，越南正面临重要的历史转折点，开启国家发展新纪元，建设富强、文明、幸福的国家的“黄金”时刻。

越南在政治、经济、社会、国防安全和外交等领域取得全面成就，为国家迈入新发展阶段奠定了坚实基础。

当前，国内外形势为越南带来诸多有利机遇：政治社会稳定，经济连续多年保持增长势头，深广融入全球价值链，民族团结精神不断增强，人民对党的信心日益得到巩固，越南的地位、作用和声誉不断提升。这些因素与全球战略转型趋势、数字化转型进程和第四次工业革命为越南加快发展、强势前进并在世界地图上的地位日益提升带来重要“黄金机遇”。

文章强调，“奋发图强纪元”不仅是口号，而是具有清晰内容和具体战略立场的新发展方向，包括推动国家全面可持续发展，以人民为中心；以科技、创新、数字化转型、绿色经济和循环经济为基础，从广度增长转向深度增长；保障社会公平，提高物质、精神、环境和可持续安全等方面的生活质量；凸显越南的品质、独特性和文化价值，将文化转化为发展的内在资源；提升越南的国际作用，积极参与建设和平、合作与发展的国际秩序。在这个阶段，越南不仅继续发展，而且快速发展，确立越南作为一个现代化、负责任国家的地位，能够与世界先进国家并肩媲美。

文章指出，为实现发展愿景，越南党和国家已确定战略方向，即继续加强整党建党和全面强大的政治体系，确保党在所有领域的绝对领导地位；发展独立自主、深广融入国际社会的经济，创新、数字化转型和工业化现代化是支柱；培养和发展高素质人力资源，提高科技水平和国家治理能力；推进法治、现代和透明政府建设，革新发展模式，迈向绿色增长，减少碳排放；保障国防安全，在任何情况下坚持维护国家主权和安全；发挥全民族大团结力量，开展全面的多边外交，提升越南的地位和声誉。这是长期战略，助力越南战胜所有挑战，抓住机遇，实现“突破”，沿着更快发展的道路前进。

文章最后指出，在迈入新纪元的道路上，越南不仅致力于国家发展，而向国际社会展现负责任的创新型国家作用。越南作出的重要贡献包括促进世界和地区合作，积极参与东盟、亚太经合组织、联合国、国际经济与安全论坛等组织；坚持实现可持续发展目标，应对气候变化，兑现到2050年实现碳中和的承诺；分享战后发展经验，减少贫困，通过南南合作支持发展中国家；促进和平、多边化、多样化的外交，为建设稳定、公平、共同发展的世界作出贡献。（完）