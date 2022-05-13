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老挝媒体：越南国会主席访问老挝彰显越南党和国家对老挝的重视

老挝通讯社《巴特寮日报》（PathetLao Daily）5月13日在头版刊登了标题为“国会主席王廷惠访问老挝彰显越南党和国家对老挝给予的重视和特殊政治信任”的文章，其中强调此次访问将进一步巩固与深化两国国会乃至两国之间的伟大友谊、特殊团结和全面合作关系。
越通社驻万象记者援引上述文章报道，应老挝国会主席赛宋蓬·丰威汉（Xaysomphone Phomvihane）的邀请，越南国会主席王廷惠将从5月15日至17日率领越南国会高级代表团对老挝进行正式访问。这是2022年老越团结友好年，越南高层领导首次对老挝进行的正式访问，也是王廷惠同志以国会主席的身份首次对老挝进行正式访问。

《巴特寮日报》强调，越南国会主席王廷惠一行不仅凸显了两国一贯对外路线，特别重视维持并不断发展越老两国伟大友谊、特殊团结和全面合作关系，而且体现了两国关系的特殊性，表明两党、两国在推动双方关系全面发展所做出的努力。

文章强调，老挝和越南是山水相连、睦邻友好的国家。两国特殊关系是由胡志明主席和凯山·丰威汉主席、苏发努冯主席缔造和精心培育，并得到两国历届领导、革命战士和人民努力维护与传承，成为世界上罕见的纯洁、始终如一的典范关系，是两个民族的无价之宝。独一无二的关系不仅推动老越两国关系更加深入发展，为两国关系建立互信，确定两国关系的共同方向，而且为两国密切合作在各领域强劲、广泛发展提供便利条件。

2021年和2022年初，老越两国政治外交关系继续良好发展，政治互信不断得到巩固和加强。虽然受新冠肺炎疫情（COVID-19）的影响，但两国高层领导的重要互访仍然正常进行，这是世界上任何其他国家都无法做到的特殊事情。例如老挝人民革命党中央委员会总书记、国家主席通伦·西苏里（Thongloun Sisoulith）2021年6月对越南进行正式友好访问，越南国家主席阮春福2021年8月对老挝进行正式友好访问，老挝国会主席赛宋蓬·丰威汉2021年12月对越南进行正式访问和老挝总理潘坎•维帕万（Phankham Viphavan）2022年1月对越南进行正式访问。在上述互访中，两国领导一致同意推动两国政治关系深入发展，并取得更佳效果，在有关两国安全和发展的战略性问题中保持密切合作，保持两党两国高层领导的互访，发展经济和社会，确保宏观经济稳定，促进国际一体化等。

近年来，两国国会的关系继续以灵活的方式同步有效地展开，为两国的合作关系作出重要贡献。双方保持高级代表团的互访，互相分享工作经验，促进两国友好议员小组的交流。双方形成了青年国会代表、女性国会代表的合作机制，国会办公厅和国会秘书处的年度合作机制，柬老越三方合作机制等。

特别是越南援建的老挝新国会大厦2021年8月正式落成，获得老挝高层领导的高度评价。

近年来，老越两国国会在东盟议会联盟（AIPA）、各国议会联盟（IPU）、亚太议会论坛（APPF）和亚欧议会伙伴会议（ASEP）等国际和地区论坛上保持密切合作。

《巴特寮日报》文章认为，越南国会主席王廷惠此次访老之旅再一次强调，老越伟大友谊、特殊团结和全面合作关系是发展规律，是确保两国革命事业取得胜利的重要因素，是两个民族的共同财富和无价之宝。（完）
 

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