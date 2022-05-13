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老挝媒体：越南国会主席访问老挝彰显越南党和国家对老挝的重视
越通社驻万象记者援引上述文章报道，应老挝国会主席赛宋蓬·丰威汉（Xaysomphone Phomvihane）的邀请，越南国会主席王廷惠将从5月15日至17日率领越南国会高级代表团对老挝进行正式访问。这是2022年老越团结友好年，越南高层领导首次对老挝进行的正式访问，也是王廷惠同志以国会主席的身份首次对老挝进行正式访问。
《巴特寮日报》强调，越南国会主席王廷惠一行不仅凸显了两国一贯对外路线，特别重视维持并不断发展越老两国伟大友谊、特殊团结和全面合作关系，而且体现了两国关系的特殊性，表明两党、两国在推动双方关系全面发展所做出的努力。
文章强调，老挝和越南是山水相连、睦邻友好的国家。两国特殊关系是由胡志明主席和凯山·丰威汉主席、苏发努冯主席缔造和精心培育，并得到两国历届领导、革命战士和人民努力维护与传承，成为世界上罕见的纯洁、始终如一的典范关系，是两个民族的无价之宝。独一无二的关系不仅推动老越两国关系更加深入发展，为两国关系建立互信，确定两国关系的共同方向，而且为两国密切合作在各领域强劲、广泛发展提供便利条件。
2021年和2022年初，老越两国政治外交关系继续良好发展，政治互信不断得到巩固和加强。虽然受新冠肺炎疫情（COVID-19）的影响，但两国高层领导的重要互访仍然正常进行，这是世界上任何其他国家都无法做到的特殊事情。例如老挝人民革命党中央委员会总书记、国家主席通伦·西苏里（Thongloun Sisoulith）2021年6月对越南进行正式友好访问，越南国家主席阮春福2021年8月对老挝进行正式友好访问，老挝国会主席赛宋蓬·丰威汉2021年12月对越南进行正式访问和老挝总理潘坎•维帕万（Phankham Viphavan）2022年1月对越南进行正式访问。在上述互访中，两国领导一致同意推动两国政治关系深入发展，并取得更佳效果，在有关两国安全和发展的战略性问题中保持密切合作，保持两党两国高层领导的互访，发展经济和社会，确保宏观经济稳定，促进国际一体化等。
近年来，两国国会的关系继续以灵活的方式同步有效地展开，为两国的合作关系作出重要贡献。双方保持高级代表团的互访，互相分享工作经验，促进两国友好议员小组的交流。双方形成了青年国会代表、女性国会代表的合作机制，国会办公厅和国会秘书处的年度合作机制，柬老越三方合作机制等。
特别是越南援建的老挝新国会大厦2021年8月正式落成，获得老挝高层领导的高度评价。
近年来，老越两国国会在东盟议会联盟（AIPA）、各国议会联盟（IPU）、亚太议会论坛（APPF）和亚欧议会伙伴会议（ASEP）等国际和地区论坛上保持密切合作。
《巴特寮日报》文章认为，越南国会主席王廷惠此次访老之旅再一次强调，老越伟大友谊、特殊团结和全面合作关系是发展规律，是确保两国革命事业取得胜利的重要因素，是两个民族的共同财富和无价之宝。（完）
《巴特寮日报》强调，越南国会主席王廷惠一行不仅凸显了两国一贯对外路线，特别重视维持并不断发展越老两国伟大友谊、特殊团结和全面合作关系，而且体现了两国关系的特殊性，表明两党、两国在推动双方关系全面发展所做出的努力。
文章强调，老挝和越南是山水相连、睦邻友好的国家。两国特殊关系是由胡志明主席和凯山·丰威汉主席、苏发努冯主席缔造和精心培育，并得到两国历届领导、革命战士和人民努力维护与传承，成为世界上罕见的纯洁、始终如一的典范关系，是两个民族的无价之宝。独一无二的关系不仅推动老越两国关系更加深入发展，为两国关系建立互信，确定两国关系的共同方向，而且为两国密切合作在各领域强劲、广泛发展提供便利条件。
2021年和2022年初，老越两国政治外交关系继续良好发展，政治互信不断得到巩固和加强。虽然受新冠肺炎疫情（COVID-19）的影响，但两国高层领导的重要互访仍然正常进行，这是世界上任何其他国家都无法做到的特殊事情。例如老挝人民革命党中央委员会总书记、国家主席通伦·西苏里（Thongloun Sisoulith）2021年6月对越南进行正式友好访问，越南国家主席阮春福2021年8月对老挝进行正式友好访问，老挝国会主席赛宋蓬·丰威汉2021年12月对越南进行正式访问和老挝总理潘坎•维帕万（Phankham Viphavan）2022年1月对越南进行正式访问。在上述互访中，两国领导一致同意推动两国政治关系深入发展，并取得更佳效果，在有关两国安全和发展的战略性问题中保持密切合作，保持两党两国高层领导的互访，发展经济和社会，确保宏观经济稳定，促进国际一体化等。
近年来，两国国会的关系继续以灵活的方式同步有效地展开，为两国的合作关系作出重要贡献。双方保持高级代表团的互访，互相分享工作经验，促进两国友好议员小组的交流。双方形成了青年国会代表、女性国会代表的合作机制，国会办公厅和国会秘书处的年度合作机制，柬老越三方合作机制等。
特别是越南援建的老挝新国会大厦2021年8月正式落成，获得老挝高层领导的高度评价。
近年来，老越两国国会在东盟议会联盟（AIPA）、各国议会联盟（IPU）、亚太议会论坛（APPF）和亚欧议会伙伴会议（ASEP）等国际和地区论坛上保持密切合作。
《巴特寮日报》文章认为，越南国会主席王廷惠此次访老之旅再一次强调，老越伟大友谊、特殊团结和全面合作关系是发展规律，是确保两国革命事业取得胜利的重要因素，是两个民族的共同财富和无价之宝。（完）