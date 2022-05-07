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老挝媒体：老越全面合作关系日益加深
文章称，2022年对老越两国来说是具有重要意义的一年，在团结友好的气氛中，两国将共同庆祝2022年老越和越老友好团结年以及两国建交60周年、《越老友好合作条约》签署45周年，让年轻一代了解两国的特殊关系。
在越老政府间委员会第44次双边合作会议上，双方高度评价2021年组织实施合作协议取得的成果，政治外交、国防安全合作继续保持良好，两党两国高级领导人代表团互访频繁，教育培训领域合作以多种形式扩大，目前在越南学习和研究的老挝学生达逾1.4万名。
关于2022年合作计划的方向，双方同意继续落实两国高层领导人联合声明和协议的内容；继续密切合作，维护各自国家政治稳定、国防安全、社会治安秩序；愿继续加强合作，为两国在贸易、投资、教育、人力资源开发等双方有潜力的合作领域创造便利条件。
此前，5月3日，老挝《巴特寮日报》发表题为“老越关系为建国护国事业带来实实在在的利益”的文章。文章指出，老挝与越南的牢固关系是从保卫国家和建设国家历史中形成的，两国人民、特别是边境地区人民，在日常生活中、尤其是在自然灾害发生时相亲相爱、互相帮助，两国长期以来一直保持着友好密切的关系。
文章中强调，在由胡志明主席和凯山·丰威汉主席亲手缔造并在越南共产党和老挝革命人民党的领导下收到两国历代领导、革命战士和人民精心培育的越老特殊关系已经成为两国民族无价之宝，是两国在繁荣富强发展道路上的共同发展规律，造福两国人民。
在民族解放斗争中，两国并肩作战，团结互助，战胜共同敌人，争取实现国家独立，民族解放。进入建设和平国家和走向社会主义制度期间，越老全面合作、特殊关系在越南共产党和老挝革命人民党的领导下不断得到巩固，两国已签署各项合作协议，肯定了始终如一的特殊团结精神，在建设和保卫各自国家独立、主权、统一和领土完整的过程中相互合作、支持和帮助。
进入21世纪，是两国在多方面取得重要成果的基础上加强特殊团结、全面、广泛合作的时期，经济、文化、科技合作、地方合作所取得的成果有助于促进各国的建设、发展、融入地区和国际社会进程，两国人民为这种特殊而罕见的关系形成和发展的过程感到荣幸和自豪，为各自国家的保卫、建设和发展事业作出实际贡献。
文章总结说，2022年，老挝和越南两国人民正在举办多项活动纪念建交60周年、《越老友好合作条约》签署45周年和热烈庆祝2022年老越和越老友好团结年。这是两国继续证明，努力延续和培育越老两党、两国和两国人民的伟大友谊、特殊团结和全面合作关系万古长青、世代相传，为建设和保卫各自国家社会主义事业做出积极贡献，致力于地区乃至世界的和平、稳定、合作与发展。（来源：人民报网）