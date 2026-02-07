越通社驻老挝记者报道，2月5日至6日，老挝媒体纷纷报道了应老挝党中央总书记、国家主席通伦·西苏里（Thongloun Sisoulith）邀请，越共中央总书记苏林率越南高级代表团对老挝进行国事访问的消息。



老挝《人民报》（Pasaxon）、老挝国家通讯社旗下刊物《巴特寮》(PathetLao)、《万象时报》、《新万象报》、《军队报》、《老挝公安报》、《经济贸易报》及老挝国家广播电台等媒体全面反映了代表团的各项活动。老挝媒体一致认为此访是具有历史意义的外交事件，为老挝-越南伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接关系开启了更具实质性和可持续性的新发展阶段。



关于在万象首都迎接苏林总书记的浓厚氛围，《新万象报》强调，老挝人民对越南领导人的情谊不仅是外交礼仪，更是曾同壕共战、志同道合的兄弟之情。



老挝《人民报》评论指出，此次访问取得圆满成功，在两国政治外交史上留下了深刻印记；反映了在现代国际关系中少有的特殊政治亲密关系。突出的成功体现在两党两国领导人在认识和行动上的高度统一，彰显了同志精神以及提高人民生活水平、在地区多变动荡中夯实政治社会基础的共同目标。



老挝媒体纷纷报道苏林总书记访问的历史性意义与重要成果。图自越通社

《巴特寮》评价此访是务实合作的“指南针”，表明战略互嵌内涵已走向深入。报道明确了老挝舆论关注的五大重点方向：保持高层政治交往和党建经验交流；加强国防安全，建设和平边界；推动经济、贸易、投资取得突破；发展文化教育和高素质人力资源；实施重点项目，将政治承诺转化为具体成果。



从经济与发展视角来看，《经济贸易报》和《万象时报》聚焦报道了多项战略基础设施项目，并高度评价越南在支持老挝实现从“无出海口国家”向“互联互通国家”转型愿景中所发挥的关键作用。



老挝媒体对访问期间签署的六份重要文件进行了重点报道，其中特别关注老挝—越南友谊大学建设协议以及多项双方优先推进的战略性基础设施项目，包括旨在支持贸易发展并为老挝打通出海通道永昂—他曲—万象铁路、老挝北部至越南北部500千伏输电线路项目和老越友好边境公路。



老挝国家广播电台特别强调了人的因素，其中逾1.6万名正在越南学习的老挝学生被视为两国关系未来的稳固基础，是接续友谊之河的桥梁一代。 老挝媒体一致评价，此次访问圆满成功，是双边政治外交生活中的战略里程碑，为老挝-越南关系注入了“新动力”，推动双方政治关系更深入、合作更务实、情感更紧密。两国在东盟、联合国等多边论坛上的紧密协作，继续有助于提升国际地位，为地区和平稳定作出积极贡献，并为两国特殊友好关系开启长远发展前景。（完）