老挝媒体强调越共中央总书记苏林访老之旅的重要性和历史意义

越通社驻万象记者报道，应老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里的邀请，越共中央总书记苏林将于2月5日率领越南高级代表团对老挝进行国事访问。访问前夕，老挝媒体于2月4日刊登多篇文章，强调了此次访问的重要性和历史意义。



老挝国家通讯社旗下刊物《巴特寮报》网站以及《老挝公安报》网站发表的文章均指出，越共中央总书记苏林此次对老挝的国事访问，彰显了苏林总书记个人以及越南领导人对通伦·西苏里总书记、国家主席个人及老挝领导人的深厚情谊和紧密联系。此次访问将推动老越、越老伟大友谊、特殊团结、全面合作及战略伙伴关系不断开花结果。

特别是，这是苏林总书记2026年的首次出访，也是其担任第十四届越共中央总书记后的首次访问。与此同时，这也是老挝党、国家和人民在老挝人民革命党第十二次全国代表大会取得圆满成功后首次迎接外国领导人。



此访不仅具有重大的历史意义和重要性，更彰显了越南高度的政治信任以及一贯重视并将越老、老越伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系的政策。特别是，此访恰逢两国成功召开各自党代会后，以及在老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里及夫人于1月26日至27日访越后进行的。两国高层领导人频繁互访，证明了双方在国家发展道路上并肩同行、互帮互助和经验分享的决心，共同维护、巩固和发展越老、老越特殊关系，使其更加紧密、有效，并持续提升至新高度。



文章认为，尽管世界和地区形势发展迅速且复杂，但在两党、两国政府的领导下，越老、老越特殊关系继续得到良好培育与发展，日益走向深入、务实和高效，为两国人民带来实实在在的利益。此前，两国召开的全国代表大会已为各自国家在新发展阶段确定了路线、政策、方向和重要战略决策，因此苏林总书记此次访老，正是两国领导人最高层面上的战略紧密相连和政治决心的体现，彰显了双方共同落实党代会既定目标的坚定意志。



文章总结称，两国高层领导人定期会晤与交流，是双方共同总结评估合作成果、瞄准未来方向、分享战略愿景以及加强各自国家发展政策规划协调的良好契机。这将为越老关系继续朝着更实质、有效的方向发展奠定坚实基础，惠及两国人民，并为老挝和越南两国可持续发展提供支持。（完）