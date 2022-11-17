新闻 老挝国家政治与行政学院代表团访问太原省 17/11/2022 老挝国家政治与行政学院副院长康拉·克翁克姆（Khamla Keoounkham）同志于11月15日至16日率领老挝国家政治与行政学院代表团访问太原省。 老挝国家政治与行政学院代表团探访了位于太原市嘉床（Gia Sàng）坊的国家历史遗迹区。在此，代表团上香默哀一分钟，缅怀1972年圣诞夜英勇牺牲的915连和北太91队的60名干部和青年志愿队员。代表团前来位于定化县富亭乡德嶺山顶的胡志明主席纪念馆敬香。在民族解放英雄、世界文化名人的胡志明主席英灵面前，代表团成员誓言继续培育越南与老挝之间的伟大友谊、特殊团结和全面合作。代表团参观位于定化县平成乡郎良村的阮爱国党校国家历史遗迹区。图自越通社向胡志明主席敬香后，代表团参观了位于定化县平成乡郎良村的阮爱国党校国家历史遗迹区。这里是胡志明国家政治学院的前身阮爱国党校的诞生地。太原省党部、政府和各族人民所保护与发扬的历史价值给代表团留下了深刻印象。此外，访问太原省期间，老挝国家政治与行政学院代表团参观体验了太原省新疆茶叶种植生产区，了解新疆茶区人民的历史、文化与生活，走访新疆茶文化空间，了解新疆茶乃至太原茶的历史与文化。（完） Tags:老挝国家政治与行政学院代表团,历史遗迹区,新疆茶叶种植生产区