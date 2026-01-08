新闻
老挝国家发展五年计划中的六大目标
一、建设独立、自主、稳定和可持续增长的经济体。重点是充分挖掘内在潜力，推动强劲、高质量增长；稳定宏观经济大局；提高投资效益；发展中小型企业，使其达到地区和国际化水平；巩固国有企业；发展数字经济。
二、发展高质量人力资源和运用现代技术。集中发展高质量的教育和医疗卫生；提升劳动力技能；建设优秀的干部和公务员队伍。
三、提高人民生活水平，缩小城乡差距，促进可持续减贫。优先事项包括：全面发展农村，保障粮食安全和居民营养健康；促进性别平等；发展文
化、信息；扩大社会保障体系；处理战争后未爆炸弹。
四、可持续保护资源、环境，主动应对气候变化。有效管理利用森林、土地、水和矿产资源；推动绿色增长，减少排放；加强防灾抗灾，提升灾后恢复重建能力。
五、扩大并有效与区域和国际实现对接。重点是发展互联互通的基础设施；大力推进合作，发展对外贸易和投资；促进各地方平衡发展；建设城市、经济特区成为生产贸易和旅游中心。
六、建设高效国家治理、社会稳定、公平、文明的社会。此目标旨在推动行政体制改革，实现精简、透明；完善公私协作机制；确保政治安全、社会秩序。
第十个五年计划体现了老挝在推动全面、可持续发展、提升国际地位和国际化水平的愿景与决心。（完）