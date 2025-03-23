老挝国会副主席赛雅佳：越老始终团结互助、携手共进

顺通·赛雅佳谈到越南共产党与老挝人民革命党的密切合作以及这一关系对越老两国革命事业的意义时强调，老越一向为在过去的几十年里，两国人民始终紧密团结感到骄傲。自印度支那共产党成立以来，越老两国的革命事业就紧密相连，在同一战壕中与共同的敌人作战，始终愿意为彼此牺牲。老挝和越南也感到自豪的是，老挝人民革命党和越南共产党都源自1930年由伟大的胡志明主席创立的印度支那共产党。从那时起，两党并肩作战，在数十年驱逐殖民侵略者，并在1975年取得完全胜利。自1975年老挝完全解放以来，在过去的50年里，两党、两国政府和老挝-越南人民继续秉持“一粒米同嚼，一根菜共分”精神，团结互助、携手共进。



值此老挝人民革命党成立70周年、老挝国庆50周年之际，以及越南人民即将举行南方完全解放、国家统一50周年之际，顺通·赛雅佳代表老挝党、国家和各族人民，表达了对老挝-越南战斗联盟的感激和特别珍视，并强调永不会忘记越南志愿军的巨大牺牲。



顺通·赛雅佳表示，将竭尽全力与越南一道维护和培育老越两党、两国政府和两国人民之间的伟大友谊、特殊团结和全面合作关系，使其永远牢固，正如胡志明主席的不朽诗句：“越老情深源不断，堪比红河九龙江”。（完）

越通社