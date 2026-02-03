老挝和柬埔寨发来贺电 热烈庆祝越南共产党成立96周年

值此越南共产党成立96周年（1930.2.3~2026.2.3）之际，老挝人民革命党中央委员会和柬埔寨人民党中央委员会向越南共产党中央委员会致贺电，祝贺越南共产党成立96周年。

老挝人民革命党中央委员会在贺电中表示，越南共产党是领导英勇、创造性革命事业的旗帜，通过提出正确、英明和卓越的路线，带领越南人民在救国斗争中屡建奇功，取得巨大胜利，进而实现民族解放，并于1975年完全统一国家。在40多年的革新事业中，越南人民继续取得诸多具有重要历史意义的巨大而全面的成就，为越南保持政治稳定、社会治安秩序、经济持续快速发展、人民生活日益改善、国防安全形势稳固、对外合作关系不断扩大做出贡献，越南共产党和越南社会主义共和国的角色和地位在地区和世界舞台上日益凸显。

老挝人民革命党和老挝各族人民热烈祝贺越南共产党第十四次全国代表大会取得的辉煌成功，并为越南党、国家和人民在过去所取得的巨大胜利和全面成就感到高兴并给予高度评价，始终将这些成就视为老挝在保卫和发展国家任务中的宝贵经验和强大的鼓舞源泉。老方坚信，在以苏林总书记为首的越南共产党的英明和卓越领导下，越南全党全民将胜利实现越共十四大提出的各项目标，建设一个和平、独立、民主、富强、文明、幸福的社会主义国家。

老方对越南党、国家和人民在过去和现在为老挝革命事业所给予的宝贵、巨大、有效和及时的帮助与支持表示感谢。老挝党、国家和人民将继续与越南党、国家和人民一道，竭尽全力维护和发扬两国这一罕见的关系，使其日益稳固，不断开花结果。

柬埔寨人民党中央委员会的贺电中写道：柬埔寨人民党高度评价越南在维护和平和国家各领域发展方面取得的巨大成就，人民生活不断得到改善，特别是越南在国际舞台上的地位日益提高。

柬埔寨人民党对两党、两国和两国人民之间的传统友谊和全面合作关系按照“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”的方针不断发展感到高兴，并相信，以苏林总书记为首的越南共产党将在落实十四大决议方面取得系列重大成果。

柬方祝愿越南共产党和越南领导人实现“到2030年成为拥有现代化工业的中高收入发展中国家，到2045年成为高收入的社会主义发达国家”目标。（完）