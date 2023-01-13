老挝华潘省代表团向越南和平省党政领导和人民拜年

和平省委副书记裴德兴对帕马班牙一行的到访表示欢迎。在充满团结友好的气氛中，向帕马班牙一行介绍了和平省2022年经济社会发展成就，重温了两省乃至两国之间的传统友谊。



帕马班牙高度评价和平省的发展成就，感谢和平省援建华芒学校，希望在留学生培训、农业栽培技术转让等领域继续获得和平省的支持。



帕马班牙表示相信越老两国将会取得更大的成就，各领域合作不断扩大，人文交流日益增进，两党两国和两国人民伟大的合作关系不断走向深入。



和平省委副书记裴德兴强调，将进一步推进和平省与华潘省之间的人文交流，特别是促进两地年轻一代的交流。和平省将派青年代表团赴华潘省开展各领域的经验交流活动。（完）