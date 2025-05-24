老挝党和国家领导人向原国家主席陈德良表示深切哀悼

老挝党和国家代表团的花圈飘带上写道：“老挝人民革命党中央委员会、国家、国会、政府和 老挝建国阵线中央委员会沉痛悼念陈德良同志。”

老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里在吊唁簿上写道：“我谨代表老挝人民革命党中央委员会、国会、政府和老挝建国阵线对原越共中央政治局委员、原越南社会主义共和国主席、越南党、国家和人民杰出领导人，同时也是老挝党、国家和人民的亲密朋友和同志陈德良的逝世表示沉痛的哀悼和无限的悲痛。

我们谨向陈德良同志表示敬意，并铭记他长期以来为老越两党、两国和两国人民伟大友谊、特殊团结与全面合作作出的巨大贡献”。

老挝外交部副部长丰萨穆·安拉万（Phongsamuth Anlavan）向陈德良主席上香。图自越通社

其后，老挝人民革命党中央对外部、万象人民议会和政府、老挝各部位、机关、驻老国际组织、美国、法国、印度尼西亚、东帝汶、新加坡、朝鲜、印度和韩国等国家驻老挝大使馆等代表团前来越南驻老大使馆，向陈德良同志上香和献上花圈，并在吊唁簿上留言。

当天上午，老挝人民革命党中央办公厅、中央宣训部、外交部和土耳其、卢森堡等驻老大使馆、越南驻老大使馆等代表团向陈德良同志敬香、献上花圈、在吊唁簿上留言。

各代表团纷纷向忠诚正直的共产主义战士、模范领导人、优秀的科学家、为国家和人民作出巨大贡献的陈德良同志表示崇高的敬意和无限的哀悼。他留下了宝贵的遗产，是当代和后代的光辉榜样。

5月24日至25日，越南驻老挝万象大使馆和越南驻老挝北部、中部和南部总领事馆举行了原国家主席陈德良吊唁仪式。（完）