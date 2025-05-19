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老挝人民革命党领导致电祝贺胡志明主席诞辰135周年
胡志明主席是三国人民争取民族独立斗争的直接领导者和指导者，直至取得辉煌胜利，建立起社会主义国家，在亚洲打破旧殖民主义统治，并继续领导和指导反对新殖民主义的革命斗争。
遵循胡志明主席的遗嘱和嘱托--“没有什么比独立和自由更可贵”，越南人民英勇斗争，并在1975年4月30日震撼世界的胡志明战役中彻底赢得民族独立。此后，越南人民继续团结奋斗，致力于国家建设与发展，取得了今日国家繁荣昌盛的伟大成就。
越南革命所取得的巨大而全面的胜利和成就是胡志明主席直接指导和领导的结果。几十年来的越南革命事业，充分体现了越南共产党英明正确的领导，也展现了胡志明主席在党的建设、国家治理、国内与国际团结统一等方面的远见卓识，形成了至今仍适用于越南革命的思想和理论体系。
胡志明主席的思想、革命道德和工作作风已成为光辉榜样和宝贵财富，不仅是越南人民的无价之宝，还为热爱和平、民族独立和社会进步的各国人民树立了光辉榜样。
落实胡志明主席的教导，越南党、国家和人民在老挝人民以前的解放斗争时期以及当前的国家建设与发展阶段，给予老挝人民宝贵、巨大和及时的支持与帮助。伟大的胡志明主席与凯山·丰威汉主席和苏发努冯主席共同奠定并培育了老挝－越南团结关系的基础，使这一关系成为两国人民在抗击外来侵略者中取胜的强大团结力量；成为国际关系中罕见的纯洁、忠诚典范，是两国的无价财产，是两国生存与发展的规律，也是各自国家革命事业取得胜利的决定性因素。
胡志明主席永远活在革命事业之中，永远活在老挝－越南伟大友谊、特殊团结和全面合作关系之中。（完）