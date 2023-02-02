老挝人民革命党和柬埔寨人民党发来贺电 热烈庆祝越南共产党成立93周年

老挝人民革命党中央委员会和柬埔寨人民党中央委员会已向越南共产党中央委员会致电，祝贺越南共产党成立93周年。

老挝人民革命党的贺电中写道：“老挝人民革命党十分高兴地看到，自成立和成长壮大93年来的由伟大的胡志明主席成立和锻炼的越南共产党已承担历史使命，为完成国家解放和统一事业，继续本着社会主义目标建设和发展国家做出贡献。越南共产党提倡和创造性地领导革新事业并已取得许多巨大、全面、具有历史意义的成就，有助于让越南国家政治稳定、国防安全强大，完成疫情防控和推动经济复苏发展两个任务，建设独立、自主、深入和有效融入国际的经济体，为推动经济增长创新纪录，领先地区和世界，人民生活不断改善等做出贡献。

老挝人民革命党十分自豪地看到由老越两党、两国历代领导前辈缔造、培育和锻炼的越老传统友谊和特殊团结关系数十年来内在革命旗帜下经历了各种困难和挑战并成为两国的宝贵财富，是存在和发展规律，是各自国家革命取得胜利的决定性因素之一，正在不断得到培育、加强并在各领域走向深入，为两国人民带来实实在在的利益。老挝党、国家和人民将继续同越南一道努力维护和发展老越特殊团结关系，推动该关系开花结果，为地区乃至世界和平、友谊、合作和发展做出贡献。

祝愿越老两党、两国和两国人民之间的伟大友谊、特殊团结和全面合作关系世代相传万古长青。”

柬埔寨人民党中央委员会的贺电中写道：“柬埔寨人民党热烈祝贺和高度评价越南党、国家和人民近期所取得的巨大成就。我们对柬越两党、两国和两国人民之间的传统友谊、团结和全面合作关系不断向前发展感到高兴，强调了继续推动柬越关系朝着“睦邻友好、传统友谊、全面合作，长期稳定”的方向向前发展的决心。

柬埔寨人民党相信，在由阮富仲为首的越南共产党的正确和英明领导下，越南人民将继续在实施越南共产党第十三次全国代表大会的决议仲取得新的更多成就，尽早完成“到2045年成为中等收入国家”的目标。

祝愿两党、两国和两国人民的传统团结友谊和全面合作关系不断得到巩固和发展。”

趁此机会，老挝人民革命党中央委员、中央对外部部长通沙万•丰威汉（Thongsavanh Phomvihane）；老挝驻越南大使森菲特•宏本让（Sengphet Houngboungnuang）已向越共中央对外部部长黎怀忠至贺电。（完）