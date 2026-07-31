老挝人民革命党中央组织部代表团访问宁平省

7月30日，宁平省委常委会与由老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长西赛·勒德门松（Sisay Leudetmounsone）率领的代表团举行工作会谈。



在会谈中，宁平省委书记陈辉俊表示，越南与老挝是拥有伟大友谊、特殊团结和全面合作关系的邻邦，这是两党、两国和两国人民精心培育与传承的无价财富。过去，越南河南宁省（后分为河南、南定和宁平三省）与老挝乌多姆塞省自1979年建立合作关系以来不断得到巩固与发展。合并后，宁平省继续继承已签署的合作内容，并正积极同乌多姆塞省联合制定新阶段合作计划。近年来，双方在各层级互访、教育培训、人力资源开发、文化交流以及社会保障等领域保持了多项合作活动。



陈辉俊强调，宁平省愿分享在落实党的决议、机构调整、基层党组织建设、干部规划培养与使用评价、党建领域的数字化转型以及提升地方治理能力等方面的初步成果、经验及面临的困难与问题。同时，宁平省也希望继续学习老挝人民革命党在党建、干部队伍建设和政治体系巩固等方面的宝贵经验。

老挝人民革命党中央组织部部长西赛向宁平省领导赠送礼物。图自越通社



西赛·勒德门松表示，老挝正推进机构调整、地方政府建设和干部队伍培养等多项重要任务。在此过程中，老挝始终重视研究和借鉴越南经验。他希望宁平省继续加强与乌多姆塞省的协调配合，有效落实已签署的合作内容，同时继续支持老挝开展干部培训，分享党建和组织机构建设的经验。



双方代表还就党的组织建设、干部队伍管理、创新领导方式、建设精简高效的政治体系、推进党建领域的数字化转型、竞赛奖励工作以及乡级参谋与服务机构的组织结构等内容交换意见并分享经验。（完）