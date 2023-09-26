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老挝人民军总政治局代表团访问越南
通莱•西力冯上将感谢越南党、国家、军队和人民在老挝困难时期始终与老挝携手并肩并提供支持。
通莱•西力冯上将高度赞赏越南国防部对老挝国防部的关心、支持和有效合作，包括援建老挝人民军政治理论学院和民族文化学院，支持人力资源培训；强调将全力配合老挝国防部有效落实与越南国防部的年度合作计划，为不断巩固和发展两国关系作出贡献，其中防务合作继续系重要支柱之一。
潘文江大将建议，双方继续加强合作关系，重点抓好以下领域：党务工作、政治工作；协调维护两国边境和平稳定，为边境地区人民物质精神生活建设和发展、促进贸易和边境贸易作出积极贡献；继续重视人力资源培训工作；重点宣传将于不久的将来举行的首次越老柬国防部长级边界国防友好交流活动的意义。
*当天上午，越共中央政治局委员、中央军委常委、越南人民军总政治局主任梁强大将主持仪式，欢迎通莱•西力冯上将一行到访。
梁强大将肯定，此次访问将有助于进一步加强越老两国国防部和军队之间的团结和密切感情；推动越老合作不断深入、务实、有效发展。
越南党、国家和人民军始终重视与老挝的关系，并将其视为外交政策的首要任务；始终愿与老方一道努力，不断加强越老两党、两国、人民和军队的伟大友谊、特殊团结和全面合作关系。
通莱•西力冯上将表示，老越关系是无价的财富，其中两军关系是“特殊中的特殊”。这体现在两国和两军高层领导人定期会晤和互访。两国合作是全面的，两国两军关系没有任何限制和障碍。
会谈中，双方一致评价，过去的军事防务合作继续肯定其作为越老双边关系重要支柱之一的作用。两国国防部和两军始终积极主动、密切配合、可靠合作，为两国高级领导人提供有效的军事防务工作参谋，为维护两各自国家的和平环境，共同发展作出了重要贡献。
关于今后合作方向，双方一致同意，两国人民军总政治局乃至两国的防务合作需要按照两党高层领导人的共识，越南-老挝-柬埔寨三国三党领导人会晤成果进行有效协调和部署；重点协调和开展有效的历史宣传教育，宣传两党两国两军和两国人民之间伟大友谊、特殊团结与全面合作关系的意义和重要性。
此外，双方在多边论坛和机制特别是东盟主导的论坛和机制中加强协调、相互支持。梁强大将强调，越南国防部和人民军愿在力所能及的范围内分享经验，支持老挝国防部和人民军成功担任2024年东盟军事与防务会议主席一职。
值此之际，双方还就共同关心的地区和国际问题交换了意见。梁强大将强调，越南党和国家始终坚定奉行独立自主、多边化、多样化的外交政策和坚定不移的“四不”国防政策（不参加军事联盟、不联合一国反对另一国、不允许外国在越南建立军事基地或利用越南领土来反对其他国家、在国际关系中不使用武力或威胁使用武力）。（完）